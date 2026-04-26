Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα στενά με τις χουρμαδιές

«Θαλασσινά Δερβενάκια» θα έλεγε τα στενά του Ορμούζ ο Κολοκοτρώνης. «Νύχτες μαγικές ονειρεμένες» θα έλεγε ο Τσιτσάνης. Κάτω απ’ τις χουρμαδιές, θα συμπλήρωνε κάποιος γαστρονομικά, απολαμβάνοντας σε σκαφτό στην παραλία «φούρνο» χοιρινό με χουρμάδες, μέσα σε αυτοσχέδιο πήλινο «κουμπαρά».

Για την ονομασία των στενών, άλλοι θεωρούν ότι προέρχεται από τη θεότητα Ahura Mazda που εξελίχθηκε σε Οhrmazd. Αλλοι πιστεύουν ότι προέρχεται από τους χουρμάδες (Hurmuz ή Hurmogh). Αν σας ενδιαφέρει η γνώμη μου, εγώ συντάσσομαι με τον Μάρκο Πόλο, ο οποίος στο θρυλικό του ταξίδι (1271 – 1295) παραπονιόταν ότι στην περιοχή είχε βαρεθεί να τρώει χουρμάδες και ξερά ψάρια.

Και για να μπούμε σε αλεξανδρινά γεγονότα, ο Νέαρχος, το παλικάρι απ’ το Λασίθι της Κρήτης, ο ναύαρχος του Αλέξανδρου, βρισκόταν το 326π.Χ., στους πρόποδες των Ιμαλαΐων. Μαζί του είχε, εκτός από τους δικούς του, Αιγύπτιους, Φοίνικες, Κύπριους, Κρήτες, Ιωνες και άλλους, με την ιδιότητα του ναυπηγού και καραβομαραγκού. Τι δουλειά είχε εκεί; Ο Νέαρχος είχε αναλάβει απ’ τον Αλέξανδρο ένα mega project. Να ναυπηγήσει έναν τεράστιο στόλο από πολεμικά, μεταγωγικά και βοηθητικά πλοία, να «κατέβει» και να «ανέβει» δύο ποτάμια και να παραπλεύσει τις ακτές του Ινδικού Ωκεανού και του Περσικού Κόλπου. Οι πρόποδες των Ιμαλαΐων είχαν άφθονη και εκλεκτή ξυλεία.

Ο στόλος «χτίστηκε» στις όχθες του ποταμού Υδάσπη και απ’ το ποτάμι αυτό ξεκίνησε ο στόλος την κάθοδό του. Οταν πια ο Νέαρχος παρέπλεε τις ακτές του Ινδικού Ωκεανού, τα πληρώματα του στόλου πανικοβλήθηκαν από πίδακες αφρισμένου νερού στη θάλασσα. Ο Νέαρχος διέταξε τους κωπηλάτες να χτυπούν τη θάλασσα με τα κουπιά, τους σαλπιγκτές να σαλπίζουν και τα πληρώματα να φωνάζουν με δύναμη πολεμικές ιαχές. Οι φυσητήρες φάλαινες (γιατί περί αυτού επρόκειτο) τρόμαξαν και χάθηκαν στα βαθειά. Τα πληρώματα ζητωκραύγασαν τον Νέαρχο τον νικητή των τεράτων (Αρριανού Ινδική κεφ. 30, 10-15). Ο Νέαρχος έζησε και άλλα παράξενα στο ταξίδι του, όπως ο παράπλους της χώρας των «Ιχθυοφάγων», όπου οι κάτοικοι έτρωγαν τα μικρά ψάρια ωμά, και τα μεγάλα ξεραμένα στον ανελέητο ήλιο. Εκεί είδε και σπίτια με κασώματα από σαγόνια φάλαινας και σενάζ και «δοκάρια» από μεγάλα οστά των προϊστορικών αυτών γιγάντων.

Ο Νέαρχος συναντήθηκε τελικά με τον Αλέξανδρο στα στενά του Ορμούζ σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης. Ο Νέαρχος, μετά τα στενά και τον Περσικό Κόλπο, ανάπλευσε τον ποταμό Πασιτίγρη (το δεύτερο ποτάμι που λέγαμε) και έφθασε στα Σούσα, την περσική πρωτεύουσα, όπου συνάντησε για δεύτερη φορά τον Μεγαλέξανδρο και έλαβε μέρος στις μεγάλες γιορτές που ακολούθησαν. Εκεί έγιναν σε στιγμές μεγάλης ευφορίας και ελληνοπερσικοί γάμοι σε στιλ Κουτρούλη.

Δυστυχώς οι σύγχρονοι δεν μαθαίνουν από την Ιστορία. Εκτός από τα στενά του Ορμούζ, υπάρχουν και τα στενά του Κόλπου του Αντεν, τη σημερινή Υεμένη, ανάμεσα Τζιμπουτί και Υεμένης, όπου οι Χούθι που ελέγχουν το μισό της Υεμένης, και υποστηρίζονται από το Ιράν, δημιουργούν προβλήματα σε διερχόμενα πλοία. Παλαιά την Υεμένη την έλεγαν (επί αγγλοκρατίας) Αντεν, και στα χρόνια του Ομήρου βασίλευε στη χώρα η Μακέδα, πιο γνωστή ως βασίλισσα του Σαββά. Η κούκλα αυτή επισκέφτηκε τον βασιλιά του Ισραήλ Σολομώντα, αντάλλαξαν πλούσια δώρα και κατόπιν όρκους πίστεως. Εκαναν και ένα παιδάκι, τον Μενελίκ, που ίδρυσε δυναστεία η οποία φτούρησε μέχρι το 1974(!), με τελευταίο αυτοκράτορα της Αιθιοπίας τον Χαϊλέ Σελασιέ. Αυτά είναι μαθήματα Ιστορίας. Make love not war! Οπως συνθηματολογούσαν οι ακτιβιστές της δεκαετίας του ’60.

*Ο Ντίνος Λασκαράτος είναι επίτιμος δικηγόρος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



