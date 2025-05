Το deal των 600 δις ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας και τι περιλαμβάνει

Στις … χορεύουν και πανηγυρίζ0υν για τη «μεγαλύτερη συμφωνία αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία»,που περιλαμβάνει το deal των 600 δισ. με τη Σαουδική Αραβία.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα (13/5) ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από τη Σαουδική Αραβία με τη δέσμευση του Ριάντ για επενδύσεις ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών των δύο χωρών.

Όπως αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του, οι πρώτες συμφωνίες στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, την αμυντική βιομηχανία, την ηγετική θέση των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και την πρόσβαση σε παγκόσμιες υποδομές και κρίσιμα ορυκτά.

Μεταξύ των μεγαλύτερων συμφωνιών περιλαμβάνεται η επένδυση 20 δισ. δολαρίων από τη σαουδαραβική DataVolt για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και ενεργειακής υποδομής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, κορυφαίες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google, η Oracle, η Salesforce, η AMD και η Uber, δεσμεύονται να επενδύσουν 80 δισεκατομμύρια δολάρια σε καινοτόμες τεχνολογίες στις δύο χώρες.

Αμερικανικές εταιρείες, όπως η Hill International, η Jacobs, η Parsons και η AECOM, θα αναλάβουν έργα υποδομής όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο King Salman, το King Salman Park, το The Vault και η Qiddiya City, συνολικής αξίας 2 δισ. δολαρίων σε αμερικανικές υπηρεσίες.

Αμυντικές συμφωνίες ρεκόρ

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία αμυντικών εξοπλισμών στην ιστορία, ύψους σχεδόν 142 δισ. δολαρίων, μεταξύ των δύο χωρών, η οποία παρέχει στη Σαουδική Αραβία υπερσύγχρονο πολεμικό εξοπλισμό και υπηρεσίες από περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές εταιρείες άμυνας.

Το πακέτο αυτό καλύπτει πέντε βασικούς τομείς: αεροδιαστημικές τεχνολογίες, αεράμυνα και αντιπυραυλικά συστήματα, θαλάσσια και παράκτια ασφάλεια, προστασία χερσαίων συνόρων και εκσυγχρονισμό στρατιωτικών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

Πέρα από την προμήθεια οπλικών συστημάτων, το πακέτο περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των σαουδαραβικών ενόπλων δυνάμεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις στρατιωτικές ακαδημίες και τις ιατρικές υπηρεσίες του στρατού.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντική επένδυση στην άμυνα και την περιφερειακή ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, με βάση τα αμερικανικά συστήματα και την αμερικανική εκπαίδευση».

President Donald J. Trump salutes as the Star-Spangled Banner is played at the Saudi Royal Court in Riyadh. 🇺🇸🫡 pic.twitter.com/csCaHl3EA0

— The White House (@WhiteHouse) May 13, 2025