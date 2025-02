Το διαστημικό σκάφος Blue Ghost κατέγραψε κοντινά πλάνα του φεγγαριού ΒΙΝΤΕΟ

Eντυπωσιακές εικόνες του φεγγαριού κατέγραψε το διαστημικό σκάφος Blue Ghost που εισήλθε στην τροχιά της σελήνης στις 13 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, το βίντεο περιλαμβάνει ένα κοντινό πλάνο της μακρινής πλευράς του φεγγαριού, μια περιοχή που δεν είναι ορατή από τη Γη, ενώ τραβήχτηκε μετά τη μετάβαση του Blue Ghost από μια υψηλή ελλειπτική τροχιά σε μια χαμηλότερη – περίπου 120 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια – όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία Firefly Aerospace με έδρα το Τέξας.

Το διαστημικό σκάφος κατέγραψε επίσης εντυπωσιακές εικόνες από μια περιοχή του σεληνιακού νότιου πόλου.

«Οι τελευταίες εικόνες από τη Σελήνη που κατέγραψε το Blue Ghost της Firefly είναι εντελώς σουρεαλιστικές», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής μηχανικός της Blue Ghost.

Our #GhostRiders completed another lunar orbit maneuver with a 3 minute, 18 second burn early this morning. This maneuver moved the lander from a high elliptical orbit to a much lower elliptical orbit around the Moon. Shortly after the burn, Blue Ghost captured incredible footage… pic.twitter.com/ygyMVpaBW4

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 18, 2025