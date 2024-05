Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του επίθεση στην πόλη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Ράφα έχει «επιδεινωθεί περαιτέρω» από την προηγούμενη δικαστική απόφαση που είχε λάβει, προσθέτοντας ότι η κατάσταση εκεί χαρακτηρίστηκε ως «καταστροφική».

Διαβάζοντας την απόφαση, ο πρόεδρος του ICJ Ναουάφ Σαλάμ, είπε ότι με τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το δικαστήριο τον Μάρτιο δεν αντιμετωπίστηκε πλήρως η κατάσταση στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα και πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια νέα κατεπείγουσα εντολή.

BREAKING :

Happening now.

The International Court of Justice (ICJ) rules that “Israel must immediately halt its military offensive in Rafah”.pic.twitter.com/HigRIHajYg

— sarah (@sahouraxo) May 24, 2024