Το δίκιο θέλει ψυχραιμία

Η κλιμάκωση της έντασης που παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις προκαλεί ανησυχία.

Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με αβεβαιότητα και πίεση που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους, ωστόσο, η ισχύς των διεκδικήσεών τους δεν πρέπει να επισκιάζεται από εντάσεις κι επεισόδια.

Η αυτοσυγκράτηση και η τήρηση της νομιμότητας είναι απαραίτητες για να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή και να διασφαλιστεί ότι ο διάλογος θα παραμείνει ουσιαστικός.

Οι αγρότες έχουν κάθε λόγο να διεκδικούν, αλλά και κάθε συμφέρον να το κάνουν με τρόπο που ενισχύει και δεν θα υπονομεύει τη θέση τους. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πραγματική πρόοδος.

