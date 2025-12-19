Το δικό μας είδωλο

19 Δεκ. 2025 7:30
Pelop News

Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε διαπιστώσεις και καταγγελίες.

Τα στοιχεία της ημερίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατέδειξαν ότι η βία στα σχολεία εξελίσσεται σε μάστιγα και επηρεάζει την ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Η πρόληψη πρέπει να αποτελέσει κεντρική στρατηγική, με συμμετοχή σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας.

Η εκπαίδευση οφείλει να συνδυάζει μάθηση με κοινωνική ευαισθησία, δημιουργώντας ασφαλές περιβάλλον για τους αυριανούς πολίτες.

Ο κύκλος βίας μεταξύ των ανηλίκων, είναι καθρέφτης της τοξικής κοινωνίας μας. Ας δούμε το δικό μας είδωλο σε αυτό τον καθρέφτη και ας κάνουμε την αυτοκριτική μας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
