Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε διαπιστώσεις και καταγγελίες.

Τα στοιχεία της ημερίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατέδειξαν ότι η βία στα σχολεία εξελίσσεται σε μάστιγα και επηρεάζει την ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Η πρόληψη πρέπει να αποτελέσει κεντρική στρατηγική, με συμμετοχή σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας.

Η εκπαίδευση οφείλει να συνδυάζει μάθηση με κοινωνική ευαισθησία, δημιουργώντας ασφαλές περιβάλλον για τους αυριανούς πολίτες.

Ο κύκλος βίας μεταξύ των ανηλίκων, είναι καθρέφτης της τοξικής κοινωνίας μας. Ας δούμε το δικό μας είδωλο σε αυτό τον καθρέφτη και ας κάνουμε την αυτοκριτική μας.