Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες στο RGC: «Χωρίς εναρμόνιση για τον Νέστο, κινδυνεύουν μεγάλα έργα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» επισημαίνει την ανάγκη άμεσης εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου Ελλάδας–Βουλγαρίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ύδατα, ώστε να προχωρήσουν κρίσιμα έργα διαχείρισης και προστασίας του ποταμού Νέστου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

23 Οκτ. 2025 11:30
Pelop News

ην ανάγκη επικαιροποίησης της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας–Βουλγαρίας για τον ποταμό Νέστο, προκειμένου να εναρμονιστεί με την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των υδάτων, υπογράμμισε το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» στο πλαίσιο του 2ου Regional Growth Conference ΑΜΘ που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή.

Όπως τονίστηκε από τους τεχνικούς και επιστημονικούς συμβούλους του Δικτύου, η εναρμόνιση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου σε εγχώριο και διακρατικό επίπεδο αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης και της απρόσκοπτης υλοποίησης σημαντικών περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών έργων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η ανάγκη επικαιροποίησης της συμφωνίας του 1996

Το Δίκτυο υπενθύμισε ότι η διακρατική συμφωνία του 1996 για τη διαχείριση των υδάτων του Νέστου παραμένει σε ισχύ αλλά είναι παλαιότερη κατά τέσσερα χρόνια από την ευρωπαϊκή οδηγία του 2000.

«Για όλα τα έργα, οι εγκρίσεις και οι χρηματοδοτήσεις κρίνονται με βάση την Οδηγία 2000/60. Συνεπώς, η διακρατική συμφωνία του Νέστου πρέπει να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, αλλιώς η υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής παραμένει επισφαλής», ανέφεραν οι εκπρόσωποι του Δικτύου.

Τα έργα που επηρεάζονται

Ως παραδείγματα έργων που εξαρτώνται από την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου αναφέρθηκαν:

  • το μεγάλο αρδευτικό έργο της πεδιάδας Ξάνθης, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ και έκτασης 56.000 στρεμμάτων, και
  • το έργο αντιμετώπισης της συσσώρευσης αποβλήτων στην είσοδο του ποταμού Νέστου, που αφορά άμεσα την ποιότητα του νερού, την αγροτική παραγωγή και την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής.

Προτάσεις και επόμενα βήματα

Το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» ανακοίνωσε ότι, αξιοποιώντας την εμπειρία του σε διακρατικά ζητήματα, έχει εντοπίσει θεσμικές διεξόδους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω οργανισμών με ειδική τεχνογνωσία στις διακρατικές λεκάνες απορροής.

Κάλεσε, παράλληλα, σε συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων –κρατικών, περιφερειακών και επιστημονικών– για τη θωράκιση των σχεδιαζόμενων έργων και την ενεργοποίηση νέων παρεμβάσεων ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
