Το «ευχαριστώ» της Βανδή και η απάντησή της για το περιπολικό

Η πρώτη της αντίδραση

Το «ευχαριστώ» της Βανδή και η απάντησή της για το περιπολικό
25 Οκτ. 2025 11:50
Pelop News

Καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες η πρώτη αντίδραση της Δέσποινας Βανδή για το περιστατικό με τη μεταφορά της με περιπολικό της αστυνομίας, κατά την αναχώρηση της τραγουδίστριας από το αεροδρόμιο των Αθηνών.

Το γεγονός το οποίο έγινε στις αρχές Αυγούστου, όταν η Δέσποινα Βανδή ταξίδευε στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία, έγινε viral τις τελευταίες ημέρες, με την ίδια να έχει μπει στο προσκήνιο. Ο λόγος είναι ένα video το οποίο έχει κυκλοφορήσει, στο οποίο φαίνεται η αγαπημένη τραγουδίστρια να μεταφέρεται με περιπολικό σε ξενοδοχείο της περιοχής, προκειμένου να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι της, καθώς έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε στην Εθνική Οδό!

Κάπως έτσι και καθώς η Δέσποινα Βανδή ετοιμαζόταν να ταξιδέψει από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη πλήθος δημοσιογράφων βρέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν η ίδια επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, με σκοπό να καταφέρουν να της αποσπάσουν μια δήλωση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Παιδιά, δεν έχω κάτι να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε χαμογελώντας, με την ίδια να συνεχίζει την πορεία της.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 «Η Ειρήνη τα ρίχνει σε όλους, είναι άρρωστη στο μυαλό. Έχει τρία πρόσωπα» συγκλονίζει η γιαγιά του Παναγιωτάκη
12:10 Ποιο μπάσκετ; Για πολιτικούς λόγους στο Παρτίζαν-Παρί αδιανόητο ξύλο! ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Φέρνει διαιτητές εκτός Αχαΐας
11:50 Το «ευχαριστώ» της Βανδή και η απάντησή της για το περιπολικό
11:41 ΝΟΠ: Δύσκολη διπλή αποστολή κόντρα στον Πανιώνιο
11:31 Πάτρα: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία εκπαίδευση αστυνομικών για τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους
11:19 ΗΠΑ: Με αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική τροφοδοτούν φόβους ότι θα ξεσπάσει πόλεμος με τη Βενεζουέλα
11:08 Εντατικοί έλεγχοι και στην Πάτρα: Την παράνομη πώληση αλκοόλ θέλουν να πατάξουν οι Αρχές
10:55 Η μεγάλη μάχη που δίνει για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 40χρονη, η οποία ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγό της
10:44 Πάτρα: Γυναίκες έκλεβαν ρεύμα, συνελήφθησαν, δεν είχαν ούτε ταυτότητα!
10:35 PINK THE CITY 2025: Η Διαδρομή αλλάζει. Το μήνυμα πάντα ίδιο. Πρόληψη για όλους – Πρόληψη παντού!
10:25 Αιματηρό επεισόδιο, 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει
10:15 Θωράκιση της Αχαΐας με συνέργειες: Ξεκινούν έργα στις λεκάνες Πείρου και Μείλιχου
10:03 Πάτρα; Σοβαρό τροχαίο και σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο
9:54 Γιάννης ο τρομερός! Δείτε τι έκανε απέναντι στους Ράπτορς στον Καναδά, ΒΙΝΤΕΟ
9:47 «Γνώριζα πως ο γαμπρός μου απειλεί τη ζωή της», αθωώθηκε ο άνδρας που γρονθοκόπησε τον πρώην σύζυγο της αδελφής του
9:36 Που θα δείτε Νάπολι-Ίντερ, Ηρακλής -Νίκη Βόλου και Μπενφίκα – Αρούκα
9:28 Πως «στήθηκε» στον Πύργο η μεγάλη επιχείρηση-«σκούπα» σε καταυλισμό ρομά
9:18 Μνημείο διχασμού
9:14 Καιρός (25/10/2025): Θυμίζει άνοιξη, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ