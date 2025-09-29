Το Επιμελητήριο Αχαΐας δίπλα στους φορείς και τους συλλόγους της Αιγιάλειας

29 Σεπ. 2025 19:19
Pelop News

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, πιστό στη δέσμευσή του να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την τοπική κοινωνία, πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα σειρά συναντήσεων με συλλόγους και φορείς της Αιγιάλειας, με στόχο την καταγραφή των αναγκών της περιοχής και την αναζήτηση λύσεων που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή της προοπτική.
Συναντήσεις με Συλλόγους

Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου είχε συναντήσεις με:

-τον Σύλλογο Εμπορικής & Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας,

-τον Εμποροεπαγγελματικό & Επιχειρηματικό Σύλλογο Δήμου Αιγιάλειας,

-τον Σύλλογο Μηχανικών Αιγιάλειας & Καλαβρύτων,

-τη Συντεχνία Αρτοποιών Αιγιάλειας & Καλαβρύτων,

-την Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιάλειας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες κάθε κλάδου και στον τρόπο με τον οποίο το Επιμελητήριο μπορεί να συνδράμει με παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνεργασία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιγιαλείας με το Επιμελητήριο Αχαΐας για την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος “One Day Tourism Challenge”. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κορυφαία διοργάνωση της Ομοσπονδίας, το “3ο Πανελλήνιο Forum Πολιτιστικών Φορέων” (3–5 Οκτωβρίου 2025, Αίγιο), καθώς και η παρουσίαση του “One Day Tourism Challenge”, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 18:00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στο Αίγιο, ανοιχτή στο κοινό.

Ολομέλειες Τμημάτων

Παράλληλα, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν οι ολομέλειες των Τμημάτων του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα). Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα των τελευταίων εννέα μηνών, οι ενέργειες για τη βελτίωση της επικοινωνίας με συλλόγους και φορείς, καθώς και η θετική επίδραση που είχαν οι παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου σε επιμέρους ζητήματα.

Τέλος, τέθηκαν οι στόχοι για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με βασική επιδίωξη την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας και της συνοχής του επιχειρηματικού ιστού της Αχαΐας.

