Το Επιμελητήριο Αχαΐας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Παρών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο My Way Hotel & Events η εκδήλωση

Το Επιμελητήριο Αχαΐας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
07 Ιαν. 2026 14:28
Pelop News

Την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του πραγματοποιεί το Επιμελητήριο Αχαΐας την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events, στην Πάτρα.

Πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμού για την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της περιοχής, που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας χρονιάς και δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών, σκέψεων και στόχων ανάμεσα στη διοίκηση του Επιμελητηρίου, τα μέλη του και τους θεσμικούς φορείς.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη φετινή διοργάνωση και αναδεικνύει τον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως βασικού συνομιλητή της Πολιτείας σε ζητήματα ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής προοπτικής.

Η κοπή της πίτας αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική κοινότητα της Αχαΐας, καθώς συγκεντρώνει εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και της πολιτικής ζωής του τόπου, σε ένα κλίμα συνεργασίας και κοινής στόχευσης.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας υπογραμμίζει τη σημασία της νέας χρονιάς για την τοπική οικονομία, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για ανάπτυξη, επενδύσεις και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των μελών του Επιμελητηρίου, η διεκδίκηση λύσεων στα χρόνια προβλήματα και η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού και αναπτυξιακού εργαλείου.

Την πρόσκληση υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε όλα τα μέλη και τους φορείς, ώστε η εκδήλωση να αποτελέσει μια γιορτή ενότητας, αισιοδοξίας και συλλογικής προσπάθειας για ένα δημιουργικό και παραγωγικό 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:41 Πρώτη «χειμερινή» προσθήκη για Παναχαϊκή
16:36 Θεμιστοκλέους για τη γρίπη: Δεν χρειάζεται πανικός, το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο
16:36 Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Πρόχειρα και εφήμερα τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες – Χωρίς σχέδιο για το αύριο»
16:28 Βρετανία – Στάρμερ: Τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή
16:20 Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για κλοπές – Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα
16:12 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών – Η Βενεζουέλα και το Διεθνές Δίκαιο
16:04 Red Code για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
15:59 Πάτρα: Ψήφισμα της παράταξης του Κώστα Σβόλη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα
15:56 Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πλέον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε
15:48 Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που δείχνει την αστυνομικό να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι
15:40 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα της κυβέρνησης – Αποφασίζουν απόψε στα μπλόκα
15:32 Θεμιστοκλής Κούνας – Strategy Ring: Δεν αρκεί το σχέδιο, χρειάζεται εφαρμογή
15:24 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα
15:16 Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ
15:08 Η Δημοτική Αρχή Πάτρας στηρίζει την απεργία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών
15:00 Στην Πάτρα ο Νίκος Δένδιας για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας
14:52 Αυστραλία: Ακραίος καύσωνας με 40άρια πλήττει τις νότιες περιοχές
14:44 Άρειος Πάγος: Αυτόφωρο σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες
14:28 Το Επιμελητήριο Αχαΐας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
14:20 Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Νικόλα Φαραντούρη μετά τις δηλώσεις για το κόμμα Καρυστιανού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ