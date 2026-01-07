Το Επιμελητήριο Αχαΐας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του πραγματοποιεί το Επιμελητήριο Αχαΐας την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events, στην Πάτρα.

Πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμού για την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της περιοχής, που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας χρονιάς και δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών, σκέψεων και στόχων ανάμεσα στη διοίκηση του Επιμελητηρίου, τα μέλη του και τους θεσμικούς φορείς.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη φετινή διοργάνωση και αναδεικνύει τον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως βασικού συνομιλητή της Πολιτείας σε ζητήματα ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και περιφερειακής προοπτικής.

Η κοπή της πίτας αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική κοινότητα της Αχαΐας, καθώς συγκεντρώνει εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και της πολιτικής ζωής του τόπου, σε ένα κλίμα συνεργασίας και κοινής στόχευσης.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας υπογραμμίζει τη σημασία της νέας χρονιάς για την τοπική οικονομία, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για ανάπτυξη, επενδύσεις και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη των μελών του Επιμελητηρίου, η διεκδίκηση λύσεων στα χρόνια προβλήματα και η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού και αναπτυξιακού εργαλείου.

Την πρόσκληση υπογράφουν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε όλα τα μέλη και τους φορείς, ώστε η εκδήλωση να αποτελέσει μια γιορτή ενότητας, αισιοδοξίας και συλλογικής προσπάθειας για ένα δημιουργικό και παραγωγικό 2026.

