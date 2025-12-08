Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Υψηλή ποιότητα, μοναδική φρεσκάδα και πάντα χαμηλές τιμές!

Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
08 Δεκ. 2025 9:00
Pelop News

Απόλαυσε τη γευστική ποικιλία από deluxe αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Ανακάλυψε πάνω από 115 γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε μέρα της εορταστικής περιόδου, σκέτη γλύκα! Κάθε τόπος δίνει ξεχωριστά προϊόντα και εμείς στη Lidl φέρνουμε για εσένα πάνω από 110 επιλογές από τα καλύτερα, με την πιο δυνατή υπογραφή, γεύση και ποιότητα! Ανανέωσε τις συσκευές, τα είδη και τα αξεσουάρ της κουζίνας σου και ετοίμασε τις πιο απολαυστικές αλμυρές ή γλυκές, εορταστικές συνταγές σου! Ανακάλυψε λευκά είδη σε όμορφα σχέδια, μικροέπιπλα, αξεσουάρ ή διακοσμητικά και δημιούργησε όμορφες και άνετες συνθήκες για να ζεις τον χώρο σου, κάθε στιγμή! Περιποιήσου την εμφάνισή σου με το πιστολάκι ιόντων Cien Beauty ή ανανέωσε το μπάνιο σου με χρηστικά είδη & αξεσουάρ και δες την ομορφιά στην κάθε ημέρα! Συμπλήρωσε τη συλλογή εργαλείων σου με τον πολυλειαντήρα Parkside σε Lidl Plus τιμή ή άλλα εργαλεία και ολοκλήρωσε τις εργασίες σου με επαγγελματικό αποτέλεσμα! Πάρε για το σπίτι σου ή για τους φίλους άνθη και φυτά που θα κάνουν τη διακόσμηση και τη διάθεσή σου, ακόμα πιο γιορτινή, χρωματιστή και όμορφη! Κρατήσου καθημερινά σε φόρμα με αθλητικά ρούχα και παπούτσια Crivit και εξασφάλισε άνεση, στιλ και καλή φυσική κατάσταση, σε Lidl τιμές!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
