Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει

Απόλαυσε τη γευστική ποικιλία από deluxe αλμυρά ή γλυκά προϊόντα που φέρνουν τα Lidl για εσένα και την οικογένεια ή την εκλεκτή παρέα σου! Ανακάλυψε πάνω από 115 γλυκές λιχουδιές και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους και κάνε κάθε μέρα της εορταστικής περιόδου, σκέτη γλύκα! Κάθε τόπος δίνει ξεχωριστά προϊόντα και εμείς στη Lidl φέρνουμε για εσένα πάνω από 110 επιλογές από τα καλύτερα, με την πιο δυνατή υπογραφή, γεύση και ποιότητα! Ανανέωσε τις συσκευές, τα είδη και τα αξεσουάρ της κουζίνας σου και ετοίμασε τις πιο απολαυστικές αλμυρές ή γλυκές, εορταστικές συνταγές σου! Ανακάλυψε λευκά είδη σε όμορφα σχέδια, μικροέπιπλα, αξεσουάρ ή διακοσμητικά και δημιούργησε όμορφες και άνετες συνθήκες για να ζεις τον χώρο σου, κάθε στιγμή! Περιποιήσου την εμφάνισή σου με το πιστολάκι ιόντων Cien Beauty ή ανανέωσε το μπάνιο σου με χρηστικά είδη & αξεσουάρ και δες την ομορφιά στην κάθε ημέρα! Συμπλήρωσε τη συλλογή εργαλείων σου με τον πολυλειαντήρα Parkside σε Lidl Plus τιμή ή άλλα εργαλεία και ολοκλήρωσε τις εργασίες σου με επαγγελματικό αποτέλεσμα! Πάρε για το σπίτι σου ή για τους φίλους άνθη και φυτά που θα κάνουν τη διακόσμηση και τη διάθεσή σου, ακόμα πιο γιορτινή, χρωματιστή και όμορφη! Κρατήσου καθημερινά σε φόρμα με αθλητικά ρούχα και παπούτσια Crivit και εξασφάλισε άνεση, στιλ και καλή φυσική κατάσταση, σε Lidl τιμές!

Βρες τα όλα στα καταστήματα Lidl σε όλη την Ελλάδα!

Δες το Φυλλάδιο εδώ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



