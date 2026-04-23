Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα στενά του Ορμούζ, τι σημαίνει αυτό

23 Απρ. 2026 13:07
Pelop News

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από την επιβολή διοδίων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, την ώρα που ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός πλήττει αλλά δεν σταματά τη ροή πετρελαίου της χώρας.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ιρανικής Βουλής Χαμιντρεζά Χατζιμπαμπαεΐ, «τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim. Η ανακοίνωση δεν συνοδεύτηκε από περαιτέρω διευκρινίσεις για το ύψος των εσόδων ή τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου.

Την ίδια ώρα, ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στην πετρελαϊκή δραστηριότητα της χώρας, χωρίς ωστόσο να την ανακόψει πλήρως. Σύμφωνα με την εταιρεία θαλάσσιων αναλύσεων Kpler, οι υποδομές φόρτωσης παραμένουν λειτουργικές και οι εξαγωγές συνεχίζονται, κυρίως προς την Κίνα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι περίπου 30 πλοία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε λιμάνια ή να αλλάξουν πορεία στο πλαίσιο του αποκλεισμού, με τα περισσότερα να είναι δεξαμενόπλοια. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν πλοίο υπό ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν και επιβιβάστηκαν σε άλλο πλοίο υπό κυρώσεις στον Ινδικό Ωκεανό.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την κατάσχεση πλοίων από το Ιράν εν μέσω έντασης

Ωστόσο, τα δεδομένα της Kpler δείχνουν ότι δεξαμενόπλοια παραμένουν στις ζώνες φόρτωσης του Ιράν, ενώ η ροή αργού πετρελαίου προς την Κίνα ανήλθε σε περίπου 985.000 βαρέλια ημερησίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, χωρίς να έχει διακοπεί έκτοτε.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τερματικός σταθμός εξαγωγών στο Τζασκ, ο οποίος επιτρέπει την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ. Εκεί καταγράφεται ιστορικό υψηλό αποθεμάτων, που φτάνει τα 5,8 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα δεξαμενόπλοια μπορούν να κατευθυνθούν προς τον Κόλπο του Ομάν χωρίς να διέλθουν από το στενό.

«Ο αποκλεισμός έχει διαταράξει την πετρελαϊκή δραστηριότητα, αλλά δεν την έχει καταστρέψει», επισημαίνει η Kpler, συνοψίζοντας την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:01 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για το νομοσχέδιο ανάπτυξης και επιχειρείν
14:00 Πάτρα – Λαϊκές Αγορές: Όχι κατάργηση, αλλά νέο σχέδιο για να αντέξει η πόλη – Τι λένε οι κάτοικοι και το Σωματείο Λαϊκών Αγορών
13:49 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εισπράττει τα πρώτα διόδια εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
13:49 Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζήτησε κακούργημα για τον Καραμανλή
13:41 Τα αδέσποτα, εμείς και η πολιτεία!
13:38 Επαγγελματίες εκπαίδευσης και φροντίδας συναντούν γονείς στην Πάτρα – Εκδήλωση στις 13 Μαΐου
13:38 Μπελέρης κατά Ράμα: «Περιφρονεί το κράτος δικαίου και αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση»
13:30 Το Βατικανό ψάχνει εργαζόμενους στην πλατφόρμα «Work with Us»
13:26 Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας
13:17 Ντομπρόβσκις προς Μητσοτάκη: αξιοσημείωτη η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
13:07 Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα στενά του Ορμούζ, τι σημαίνει αυτό
13:04 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Φιλιώς Τόλια για τον Πολιτικό Επίτροπο στον ΔΣΕ
13:01 Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα με κάνναβη, εντοπίστηκε και δενδρύλλιο στην οικία του
13:00 Πάτρα: Δυναμικό μήνυμα επιστροφής του Τσίπρα από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας πρωτοβουλίας
12:55 Σπουδαία διάκριση για τον Ικαρο Καστριτσίου
12:52 Στα χέρια της Δίωξης στο Αγρίνιο άνδρας με κάνναβη, σιδερογροθιά και γκλομπ
12:50 Το υπερταμείο ξεκινά τον διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, δείτε πότε λήγει η διορία
12:46 Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ΕΦΚΑ
12:44 ΗΠΑ: «Συναγερμός» για σκουλήκι… άλτη που δεν καταστρέφεται
12:42 Λεχαινά: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα και με αλλοιωμένα στοιχεία οχήματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
