Το Ιράν «βλέπει» πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, με τον Βανς η Αμερικανική αντιπροσωπεία

Μετά το νέο τελεσίγραφο του Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον, διαπίστωσε «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι «ακόμη μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας. «Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα», είπε ο Γαλιμπάφ. «Είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, τόνισε σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα, «καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Γαλιμπάφ. Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», συμπλήρωσε.

Τραμπ προς Ιράν: «Επρεπε εδώ και 47 χρόνια να σας είχαν τελειώσει οι προηγούμενοι από εμένα»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, η Τεχεράνη συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αποδεχόμενη την πρόταση της Ουάσινγκτον. «Ήμασταν νικητές στο πεδίο της μάχης, ο εχθρός δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους στόχους του, και το Ιράν διατηρούσε επίσης τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ», υποστήριξε. «Αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός επειδή (οι ΗΠΑ) έκαναν δεκτά τα αιτήματά μας», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες από τη μεριά του ότι διεξάγονται «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν, αλλά δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να «εκβιάσει» τις ΗΠΑ σχετικά με το Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν σημειώνει ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «παραβίαση της εκεχειρίας», ενώ παράλληλα «εξετάζει επί του παρόντος» τις νέες προτάσεις που υπέβαλε η Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς η αμερικανική αντιπροσωπεία που ταξιδεύει στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για τις συνομιλίες με το Ιράν.

Στην αμερικανική αποστολή μετέχουν επίσης ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός διαπραγματευτής Στιβ Γουίτκοφ.

