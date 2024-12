Το Ισραήλ χτύπησε με πυραύλους το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Συρίας στη Δαμασκό

Το Ισραήλ χτύπησε το απόγευμα της Κυριακής το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Συρίας (SSRC) στη Δαμασκό.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά και δυτικά μέσα ενημέρωσης, στο Κέντρο Ερευνών το καθεστώς Άσαντ εκτελούσε προγράμματα χημικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων.

Reports: Israel hit the Syrian Scientific Research Centre (SSRC) in Damascus where Assad ran chemical weapon and ballistic missile programs pic.twitter.com/GdwNzeTh17

