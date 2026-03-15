Το Ισραήλ έπληξε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης-Για 3 ακόμα εβδομάδες οι μάχες

Εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ διαμηνύει ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ακόμα, μέχρι το εβραϊκό Πάσχα

Το Ισραήλ έπληξε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης-Για 3 ακόμα εβδομάδες οι μάχες
15 Μαρ. 2026 17:29
Pelop News

Μαίνονται για μια ακόμα ημέρα οι μάχες στη Μέση Ανατολή και σήμερα το Ισραήλ έπληξε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης και της μονάδας Μπασίζ

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η πολεμική αεροπορία του πραγματοποίησε μια νέα σειρά επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στη δυτική περιοχή της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο X πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν «αρκετά κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης και της μονάδας Μπασίζ».

Σύμφωνα με τον στρατό, οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνταν για τον συντονισμό επιχειρήσεων και τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επεκτείνει τις επιθέσεις σε αυτό που αποκάλεσε «υποδομή διοίκησης και ελέγχου της κυβέρνησης» σε ολόκληρο το δυτικό και κεντρικό Ιράν.

Από εκεί και πέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, συναντήθηκε με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, για να συζητήσουν μέτρα με στόχο την αποκλιμάκωση της περιφερειακής έντασης και τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην οποία εμπλέκονται το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αμπντελατί επισκέφθηκε το Κατάρ στο πλαίσιο περιοδείας στον Κόλπο, με σκοπό να συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις με τους ηγέτες της περιοχής.

Εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ διαμηνύει ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ακόμα, μέχρι το εβραϊκό Πάσχα, και υπάρχουν σχέδια και για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πέραν αυτού.

 

 

