«Το Ισραήλ κάνει την βρώμικη δουλειά για όλους μας», βόμβες από Φρίντριχ Μερτς

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν «μάσησε τα λόγια του» κατά την διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο γερμανικό δίκτυο ενημέρωσης ZDF για την πορεία του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν.

«Το Ισραήλ κάνει την βρώμικη δουλειά για όλους μας» είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς, σχολιάζοντας τα καταστροφικά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των πυρηνικών υποδομών του Ιράν.

«Μπορώ μόνο να πω ότι τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός και η ισραηλινή κυβέρνηση είχαν το θάρρος να το κάνουν αυτό», συνέχισε ο Γερμανός Καγκελάριος.

«Διαφορετικά, μπορεί να βλέπαμε τον τρόμο αυτού του καθεστώτος [εννοεί του Ιράν] για μήνες και χρόνια, ενδεχομένως με ένα πυρηνικό όπλο στο χέρι» πρόσθεσε στην συνέχεια ο Μερτς.

«Εάν η Τεχεράνη ήταν πρόθυμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις από το Ισραήλ» υπογράμμισε ακόμα.

Έπειτα όμως διευκρίνισε: «Αν δεν το κάνει, τότε η πλήρης καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μπορεί να βρίσκεται στην ατζέντα».

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι ο ισραηλινός στρατός προφανώς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, διότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα όπλα «τα οποία ωστόσο έχουν οι Αμερικανοί», όπως μετέδωσε το ZDF.

