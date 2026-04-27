Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς

Οι σήραγγες βρίσκονταν στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ειδικά στην περιοχή Μπέιτ Χανούν,

27 Απρ. 2026 16:14
Pelop News

Με τις συνομιλίες να είναι προς το παρόν σε αδιέξοδα, ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους μήνες.

Οι σήραγγες βρίσκονταν στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ειδικά στην περιοχή Μπέιτ Χανούν, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας

Επίσης, τους τελευταίους μήνες, στρατεύματα της Βόρειας Ταξιαρχίας της Μεραρχίας της Γάζας -που σταθμεύουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας- σκότωσαν περίπου 70 τρομοκράτες οι οποίοι παραβίασαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και αποτελούσαν απειλή για τους στρατιώτες, προσθέτει ο IDF.

16:38 Εκτός κινδύνου η 13χρονη από το Χαϊδάρι μετά την πτώση από σχολείο
16:30 Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»
16:22 Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση
16:14 Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς
16:07 Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»
16:00 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
15:54 Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος
15:47 Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών
15:45 Δεν φταίει η «κακιά στιγμή», αλλά το χέρι που σηκώθηκε
15:44 Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της
15:40 Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
15:34 Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς
15:30 Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
15:24 Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
15:21 Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία
15:19 Αχαΐα: Η ιδανική αφετηρία για αποδράσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
15:12 ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά
15:05 «Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα
15:00 Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός – Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό
14:57 Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
