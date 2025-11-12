Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για τις προσπάθειες διάσωσης του 4χρονου

H επίσημη ανακοίνωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Πατρών, όπου κατέληξε το 4χρονο αγόρι από τη Δυτική Αχαΐα.

12 Νοέ. 2025 10:58
Pelop News

Σε ανακοίνωση του το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, αναφέρει το χρονικό της τραγικής κατάληξης του 4χρονου αγοριού που μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11/11/2025, σοβαρά τραυματισμένο.

Πάτρα – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας: Η θεία του παιδιού κατέφτασε ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, ενώ η μητέρα, σε κατάσταση σοκ!

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Διακομίστηκε από το ΚΥ Κάτω Αχαΐας, με τη συνοδεία δύο ιατρών και με τη συνδρομή της ΕΛ ΑΣ., στις 17:10, αγόρι ηλικίας περίπου 4 ετών.

Το παιδί έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με μειωμένο επίπεδο συνείδησης, σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη.

Διασωληνώθηκε και έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και όλο το προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια».

