Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για τις προσπάθειες διάσωσης του 4χρονου
H επίσημη ανακοίνωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Πατρών, όπου κατέληξε το 4χρονο αγόρι από τη Δυτική Αχαΐα.
Σε ανακοίνωση του το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, αναφέρει το χρονικό της τραγικής κατάληξης του 4χρονου αγοριού που μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11/11/2025, σοβαρά τραυματισμένο.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Διακομίστηκε από το ΚΥ Κάτω Αχαΐας, με τη συνοδεία δύο ιατρών και με τη συνδρομή της ΕΛ ΑΣ., στις 17:10, αγόρι ηλικίας περίπου 4 ετών.
Το παιδί έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με μειωμένο επίπεδο συνείδησης, σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη.
Διασωληνώθηκε και έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και όλο το προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια».
