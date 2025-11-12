Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για τις προσπάθειες διάσωσης του 4χρονου

Σε ανακοίνωση του το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, αναφέρει το χρονικό της τραγικής κατάληξης του 4χρονου αγοριού που μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11/11/2025, σοβαρά τραυματισμένο.

Πάτρα – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας: Η θεία του παιδιού κατέφτασε ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, ενώ η μητέρα, σε κατάσταση σοκ!

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Διακομίστηκε από το ΚΥ Κάτω Αχαΐας, με τη συνοδεία δύο ιατρών και με τη συνδρομή της ΕΛ ΑΣ., στις 17:10, αγόρι ηλικίας περίπου 4 ετών.

Το παιδί έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με μειωμένο επίπεδο συνείδησης, σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη.

Διασωληνώθηκε και έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και όλο το προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



