Το ΚΔΑΠ και Ενηλίκων με Αναπηρία «Υπάρχω» στην Πάτρα

Με στόχο τη συμμετοχή, την αποδοχή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Υπάρχω» καλεί τις οικογένειες να ενημερωθούν για τη δεύτερη κατανομή του προγράμματος ΕΣΠΑ, μέσα από την οποία δίνεται η δυνατότητα ένταξης νέων ωφελούμενων — χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς.

10 Οκτ. 2025 16:26
Pelop News

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων με Αναπηρία «Υπάρχω» είναι μια νέα δομή, όπου με αγάπη και συνέπεια, αποστολή του είναι να προσφέρει ένα ασφαλές, δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον παιδιά με αναπηρία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων ανάπτυξης και θεραπευτικής απασχόλησης, όπως: Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Ειδική Γυμναστική, Δημιουργικά Εργαστήρια, Μουσικοθεραπεία και Εκπαιδευτική Κουζίνα, με βασικό σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας και την κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων.

Η μετακίνηση των παιδιών περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στις οικογένειες.

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Υπάρχω» βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου,
Τηλ. επικοινωνίας: 26930 24887
Email: kdapmea.yparxo@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τη δομή.

Γιατί κάθε παιδί αξίζει να έχει χώρο να εκφράζεται, να μαθαίνει και να ανήκει.

 
