Το Κίεβο απέρριψε ως «εντελώς παράλογο» το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία

Το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία του Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε σφοδρή κριτική από Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι το χαρακτήρισαν «παράλογο», «προβοκάτσια» και εργαλείο για «αποπροσανατολισμό των συμμάχων» της χώρας, γράφει ο Guardian. Σύμφωνα με τους ίδιους, το κείμενο επαναλαμβάνει απαιτήσεις που είχε θέσει η Ρωσία το 2022, χωρίς καμία διαβούλευση με το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι ανοιχτός στις διπλωματικές ευκαιρίες: «Θα μιλήσω με τον Τραμπ»

Αντίθετα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη (20.11.2025) ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο αυτό σχέδιο, το οποίο προβλέπει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει σοβαρές παραχωρήσεις για να τερματιστεί η εισβολή της Ρωσίας.

Το γραφείο του προέδρου επιβεβαίωσε ότι έλαβε το σχέδιο και ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τις υπάρχουσες διπλωματικές δυνατότητες» και «τα απαραίτητα σημεία για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες.

Το σχέδιο, που συντάχθηκε μεταξύ άλλων από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, προτείνει η Ουκρανία να εγκαταλείψει τον βόρειο τμήμα του Ντονμπάς, να μειώσει τον στρατό της στο μισό και να παραδώσει τα όπλα μεγάλης εμβέλειας.

Σχέδιο που θυμίζει «σχεδόν παράδοση»

Το κείμενο απαγορεύει την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία — αποκλείοντας μια δυτική ειρηνευτική δύναμη — ενώ προσφέρει ασαφείς αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Προβλέπει επίσης επίσημη αναγνώριση της ρωσικής γλώσσας και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, πάγιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου. Για πολλούς Ουκρανούς αξιωματούχους, τα μέτρα αυτά συνιστούν «τελείως ανεπίτρεπτη υπονόμευση της ουκρανικής κυριαρχίας».

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία: ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει σοβαρή πολιτική κρίση εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει πρώην συνεργάτες και υπουργούς του. Στο Κίεβο, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευθεί αυτήν την αδυναμία. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, πιέζουν ανοικτά το Κίεβο να δεχθεί ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι είχε επαφές με τον νέο ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος βρίσκεται στην Ουκρανία για αξιολόγηση της στρατιωτικής κατάστασης.

Η Ευρώπη αιφνιδιασμένη και επιφυλακτική

Στις Βρυξέλλες, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για το σχέδιο μόνο μετά τη δημοσιοποίησή του. Υπενθυμίζουν ότι η Ευρώπη παραμένει ο βασικός στρατιωτικός και οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας. «Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για ειρήνη, αλλά κανένα σχέδιο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς Ουκρανούς και Ευρωπαίους», τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, σημειώνοντας ότι το σχέδιο «δεν ζητά καμία παραχώρηση από τη Ρωσία».

Ενώ οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται, η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει δραματική: η Ρωσία εντείνει τις συστηματικές επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Την Τετάρτη, βομβαρδισμοί έπληξαν πόλεις στα δυτικά της χώρας, μεταξύ αυτών και την Τερνόπιλ, όπου 26 άνθρωποι — ανάμεσά τους τρία παιδιά — σκοτώθηκαν στα σπίτια τους.

