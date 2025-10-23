Το κόβει στους παράγοντες η ΕΠΣ Αχαΐας

Ενημερώνουμε τα σωματεία μέλη μας, ότι μετά τα τελευταία γεγονότα και αίτημα της Επιτροπής Διαιτησίας, να μη σφυρίζουν παιχνίδια σε ομάδες από τις οποίες δέχονται βιαιοπραγίες και λεκτικές βιαιοπραγίες ή δημόσιες δυσμενής δηλώσεις ή κρίσεις που προσβάλετε η τιμή και προσωπικότητά τους, η απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας στην οποία θεσμικά ανήκει η διαιτησία είναι:

Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση από ομάδες ή πρόσωπα συνδεόμενα με αυτές, εκτός των ποινών από την Πειθαρχική Επιτροπή (με Φ.Α. ή αυτεπάγγελτα), η Ε.Ε. της ΕΠΣ Αχαΐας θα σεβαστεί και θα εφαρμόσει οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας για τιμωρία “μη ορισμού διαιτητών” και αν χρειαστεί (υποτροπή) μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

