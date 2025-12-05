Το Κρεμλίνο αναμένει απάντηση των ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αναμονή για την επίσημη αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στη Μόσχα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και αμερικανικών αντιπροσωπειών, στο πλαίσιο των εξελίξεων γύρω από την κρίση στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι η ρωσική πλευρά αναμένει τα επόμενα βήματα της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με σχετικές αναφορές του πρακτορείου RIA. Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί επί των θεμάτων που συζητήθηκαν στις επαφές.

Παράλληλα, ο κ. Ουσακόφ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για νέα συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

