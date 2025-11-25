Το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών αναλαμβάνει τη Γενική Συνέλευση CIOFF 2026 – Διπλή διάκριση στη Λάρισα

Με ισχυρή παρουσία στη Λάρισα και δύο ξεχωριστές διακρίσεις, το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών επέστρεψε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του CIOFF Ελλάδος, φέρνοντας στην Πάτρα τόσο τιμή όσο και ευθύνη: την ανάληψη της Γενικής Συνέλευσης του 2026.

25 Νοέ. 2025 14:26
Pelop News

Το τριήμερο 20-23 Νοεμβρίου 2025 εκπρόσωποι του Λυκείου των Ελληνίδων-Παράρτημα Πατρών με επικεφαλής την Πρόεδρο κυρία Εύη Σπηλιωτοπούλου βρέθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Cioff Ελλάδος στη φιλόξενη Λάρισα.

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα Cioff και η Εξωραϊστική Μορφωτική Λέσχη Φιλιππούπολης Λάρισας με αφορμή την Γενική Συνέλευση ετοίμασαν ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης, συμμετοχή σε γαστρονομική εκδήλωση (Fetaverse Project), πολιτιστική ημερίδα  με θέμα την 35χρονη πορεία του Cioff Ελλάδος, εορτασμούς αυτής και πολλά άλλα.

Οι ιδιαίτερης σημασίας στιγμές για το «Λύκειον των Ελληνίδων-Παράρτημα Πατρών» ήταν δυο.

Η κ.Αντζελίνα Τάτση-Μπιλιέρου με τον πρόεδρος CIOFF Ελλάδας κ. Κώστα Ιωαννίδη κατά την αναγόρευσή της σε νέο μέλος του CIOFF Ελλάδας

Αρχικά, η αναγόρευση ως νέο μέλος (φυσικό πρόσωπο) του Cioff Ελλάδος της δασκάλας μας στο Τμήμα Κεντήματος κυρίας Αντζελίνας Τάτση-Μπιλιέρου.Οι γνώσεις,η αφοσίωση και το μακροχρόνιο έργο της  στην κεντητική τέχνη αποτέλεσαν το εχέγγυο της επιτυχίας της. Της ευχόμαστε ολόψυχα καλή και ακόμα πιο δημιουργική συνέχεια.

Τέλος, η ανάληψη της διοργάνωσης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2026 στην Πάτρα. Νιώθουμε μεγάλη υπερηφάνεια που θα φιλοξενήσουμε  μια τόσο σημαντική στιγμή στην ιστορία του Cioff Ελλάδος. Δεν αποτελεί μόνο μια αναγνώριση της πορείας του Λυκεί

ου μας μέσα στα χρόνια, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία ανάδειξης και προώθησης της πόλης μας. Η δυναμική, οι δυνατότητες και οι ομορφιές της Πάτρας είναι σίγουρο πως θα εντυπωσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες μας.

Τα μέλη της Γενικής Συνεέλυσης CIOFF Ελλάδας στην αναμνηστική φωτογραφία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
