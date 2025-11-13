Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ

Παράλληλα πραγματοποιείται έλεγχος ασφαλείας στην μεζονέτα για τυχόν πρόσθετες ζημιές και προληπτικοί έλεγχοι σε παρακείμενους χώρους. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και οχήματα στην περιοχή

Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ
13 Νοέ. 2025 19:09
Pelop News

Στη Ρόδο σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τους πυροβολισμούς σε μεζονέτα γνωστού ιδιοκτήτη εστιατορίων και καφέ μπαρ της πόλης. Οι δράστες έριξαν δεκατέσσερις βολές με πιστόλι προς το σπίτι χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι σφαίρες χτύπησαν την μπαλκονόπορτα σαλονιού και την μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο.

Βορίζια: Νέα αποκαλυπτικά βίντεο με πυροβολισμούς, κινήσεις μυστήριο την ώρα του μακελειού

Το περιστατικό συνέβη σήμερα (13/11/2025) το πρωί , σύμφωνα με το dimokratiki.gr. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ομάδες ασφάλειας και αστυνομικοί της σήμανσης, οι οποίοι συνέλεξαν πειστήρια.

Οι 14 βολές κατέληξαν κυρίως σε δύο σημεία της μεζονέτας ενώ περισυνελέγησαν κάλυκες από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο. Τεκμήριο θεωρείται το μαύρο στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας, σύμφωνα με πληροφορίες. Το μαύρο στεφάνι υποβάλλεται σε εργαστηριακό έλεγχο για γενετικό υλικό δακτυλικά αποτυπώματα και ίχνη μεταφοράς.
Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ

Στη Ρόδο στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα βαλλιστικά δεδομένα για αντιπαραβολή με ανοιχτές ή παλαιότερες υποθέσεις. Η βαλλιστική υπογραφή ενός πιστολιού μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση με προηγούμενη χρήση του ίδιου όπλου. Παράλληλα αξιολογείται ο τρόπος ρίψης των βολών η απόσταση και η γωνία προσβολής ώστε να ανασυρθεί εικόνα της θέσης των δραστών κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί χαρτογραφούν τις πιθανές διαδρομές των δραστών, ενώ λαμβάνουν φωτογραφίες και βίντεο. Παράλληλα πραγματοποιείται έλεγχος ασφαλείας στην μεζονέτα για τυχόν πρόσθετες ζημιές και προληπτικοί έλεγχοι σε παρακείμενους χώρους. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και οχήματα στην περιοχή.

Η μεζονέτα ανήκει σε επιχειρηματία της διασκέδασης με δραστηριότητα σε νυχτερινά κέντρα. Οι Αρχές εξετάζουν επαγγελματικές διασυνδέσεις και ενδεχόμενες εμπορικές ή προσωπικές αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με απόπειρα εκφοβισμού.

Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ

Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ

Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ

Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:11 Τρομοκράτες για τις ΗΠΑ ομάδες «Antifa» στην Ευρώπη, δύο στις τέσσερις από την Ελλάδα
21:00 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ
20:48 «Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα
20:39 «Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ», νέα μαρτυρία για τον «ιερέα» youtuber
20:26 Opinion Poll: Διατηρεί προβάδισμα 16,5 μονάδων η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ
20:19 Καιρός: Θα μας τρελάνει, αύριο (14/11/2025) έρχεται η άνοιξη!
20:13 Δράση ζωής στην πισίνα από ΝΕΠ, ΕΕΦΙΕ καιΚΔΕΔΜΟΠ-«Χάρισε ζωή»
20:12 Εξαφάνιση μυστήριο 31χρονου στη Ναύπακτο
20:10 Αρχίζουν οι ναυμαχίες και για τους Ανδρες της ΝΕΠ
20:09 «Αγαπάω τα γατάκια και θέλω μόνο το καλό τους», τρία χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον 63χρονο βασανιστή
20:00 «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Yποπτες 1.200 αιτήσεις από Ηλεία
19:56 Αίγιο: Διπλή κινητοποίηση διαμαρτυρίας από αγρότες-κτηνοτρόφους ΦΩΤΟ
19:48 Πάτρα: Συναγερμός, φωτιά στην οδό 12ου Συντάγματος
19:41 Αλλαγή δεδομένων για προπονητή στην Παναχαϊκή
19:29 Μπατακλάν: Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από το βράδυ της κόλασης, ΒΙΝΤΕΟ
19:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν στην Εξεταστική «Φραπές» και «Χασάπης»
19:09 Το μαύρο στεφάνι και οι 14 πυροβολισμοί στο σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ΦΩΤΟ
19:00 Επενδύοντας στην κοινωνική μόλυνση
18:50 Παναγιωτάρας: «Μόνο καθαρή νίκη με Έσπερο»
18:43 HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε: Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ