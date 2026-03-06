Το Μεγαλείο: Τρεις υπογραφές πριν τη σιωπή

Ο Πάολο Σορεντίνο επιστρέφει με το «Το Μεγαλείο / La Grazia», μια ταινία που, πίσω από τον θεσμικό της μανδύα, αφηγείται μια βαθιά προσωπική ιστορία για την ευθύνη, τον χρόνο και το βάρος της σιωπής. Στο κέντρο της βρίσκεται ο Μαριάνο Ντε Σάντις (Τόνι Σερβίλο), Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, ένας άνδρας που διανύει τις τελευταίες ημέρες της θητείας του και μοιάζει να στέκεται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ενεργός πολιτικός παίκτης.

Ο Ντε Σάντις δεν είναι ένας συνηθισμένος ηγέτης. Χήρος, βαθιά θρησκευόμενος, πρώην ανώτατος δικαστής, αντιμετωπίζει το αξίωμά του σαν λειτουργία, σχεδόν σαν μυστήριο. Η εξουσία, για εκείνον, δεν είναι εργαλείο επιβολής αλλά ένας ρόλος που οφείλει να υπηρετεί με ευλάβεια και αυτοσυγκράτηση. Η καθημερινότητά του κυλά μέσα σε τελετουργίες, επίσημες συναντήσεις, διακριτικές παρεμβάσεις, τυπικές δηλώσεις. Ωστόσο, πίσω από αυτή την επιφανειακή ακινησία, υποβόσκει μια εσωτερική ταραχή.

Στις τελευταίες ημέρες της θητείας του, ο Πρόεδρος της Ιταλίας στέκεται στο κατώφλι μιας σιωπηλής καταιγίδας. Μπροστά του δεν απλώνονται απλώς φάκελοι προς υπογραφή, αλλά τρεις πράξεις που μοιάζουν να βαραίνουν όσο μια ολόκληρη ζωή. Ένα νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της ευθανασίας, μια απόφαση που ακουμπά το πιο λεπτό σύνορο ανάμεσα στο δικαίωμα και την απώλεια. Και δύο αιτήματα προεδρικής χάρης, ιστορίες ανθρώπων που λύγισαν κάτω από το βάρος της απόγνωσης, που διέπραξαν το αδιανόητο όταν ο κόσμος γύρω τους είχε ήδη καταρρεύσει. Ο Πρόεδρος δεν καλείται απλώς να αποφασίσει, καλείται να μετρήσει τη ζωή, τον πόνο και τη συγχώρεση με το μέτρο της συνείδησής του. Κάθε υπογραφή μοιάζει με σφραγίδα πάνω στο ίδιο του το είναι. Σε μια στιγμή όπου η εξουσία συναντά την ευθραυστότητα, η πολιτική μετατρέπεται σε προσωπικό σταυροδρόμι κι εκείνος σε έναν άνθρωπο που πρέπει να επιλέξει όχι μόνο ως θεσμός, αλλά ως ψυχή και ύπαρξη.

Στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, Ντοροτέα (Αννα Σερβέτι), νομικός κι αυτή, με κοφτερό μυαλό και λιγότερη υπομονή. Εκείνη αντιλαμβάνεται την πολιτική ως πεδίο ευθύνης που απαιτεί καθαρές τομές. Θέτει και το κρίσιμο ερώτημα στην ταινία:

– Σε ποιον ανήκουν οι μέρες μας;

Η σχέση τους αποτελεί τον συναισθηματικό πυρήνα της ταινίας. Οι διάλογοί τους, χαμηλόφωνοι αλλά φορτισμένοι, αποκαλύπτουν μια παλιά, άλυτη ένταση, η Ντοροτέα κατηγορεί τον πατέρα της για μια ζωή «ουδέτερων» επιλογών, για μια ηθική που συχνά μεταφράζεται σε ακινησία. Εκείνος, από την άλλη, υπερασπίζεται την εγκράτεια ως ύψιστη μορφή ευθύνης.

Η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από τις τελευταίες ημέρες στο προεδρικό μέγαρο, όπου το προσωπικό και το πολιτικό μπλέκονται αξεδιάλυτα. Ο Ντε Σάντις αναμετριέται όχι μόνο με τις πιέσεις των κομμάτων, αλλά και με τις μνήμες της νεκρής συζύγου του, με την πίστη του, με το ενδεχόμενο της αποχώρησης. Για πρώτη φορά, η προοπτική μιας ζωής χωρίς ρόλο, χωρίς τίτλο, τον αναγκάζει να αναρωτηθεί ποιος είναι πέρα από το αξίωμα.

Ο Πάολο Σορεντίνο προσεγγίζει την ιστορία όχι ως πολιτικό δράμα, αλλά ως τελετουργία εσωτερικής αναμέτρησης. Η κάμερα κινείται αργά, σχεδόν ευλαβικά, στους διαδρόμους της εξουσίας, μετατρέποντας τα προεδρικά δωμάτια σε χώρους περισυλλογής. Το φως, ψυχρό, διάχυτο, αγκαλιάζει τα πρόσωπα και αφήνει τις σκιές να μιλήσουν εκεί όπου οι λέξεις σιωπούν. Τα στατικά κάδρα και οι συμμετρικές συνθέσεις υπογραμμίζουν τη θεσμική αυστηρότητα, ενώ οι κοντινές λήψεις στο πρόσωπο του Προέδρου αποκαλύπτουν τη ρωγμή πίσω από το αξίωμα. Ο ρυθμός είναι αργός, στοχαστικός, επιτρέποντας στο βλέμμα να σταθεί στις παύσεις. Ο Σορεντίνο δεν κορυφώνει, σωρεύει. Και μέσα από αυτή τη συσσώρευση, η πολιτική πράξη μετατρέπεται σε υπαρξιακό γεγονός.

Η βραβευμένη ερμηνεία του Τόνι Σερβίλο, που τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, δίνει στον Ντε Σάντις μια εύθραυστη αξιοπρέπεια. Δεν πρόκειται για έναν ηγέτη που καταρρέει θεαματικά, αλλά για έναν άνθρωπο που φθείρεται σιωπηλά από το βάρος της συνέπειας. Ο Τόνι Σερβίλο ερμηνεύει με υποδόρια ένταση και απόλυτη πειθαρχία, στη σιωπή του καθρεφτίζεται η εσωτερική σύγκρουση, μετατρέποντας την εξουσία σε εύθραυστο ανθρώπινο βάρος.

Τελικά, «Το Μεγαλείο» δεν αφηγείται την πτώση ενός ισχυρού άνδρα, αλλά την αμφιβολία ενός έντιμου ανθρώπου μπροστά στο τέλος. Το ερώτημα «σε ποιον ανήκουν οι μέρες μας;» διατρέχει την ταινία σαν υπόκωφη προσευχή. Ανήκουν στους θεσμούς; Στην Ιστορία; Ή μήπως στις μικρές, καθοριστικές πράξεις που επιλέγουμε, ή δεν τολμάμε, να κάνουμε; Στον κόσμο του Σορεντίνο, η απάντηση δεν δίνεται ποτέ εύκολα. Και ίσως εκεί να βρίσκεται το αληθινό της μεγαλείο. Η ταινία επιμένει ότι η συνείδηση είναι το αθέατο δικαστήριο όπου ο άνθρωπος δικάζει τον εαυτό του χωρίς μάρτυρες, χωρίς έφεση, μόνο με την αλήθεια που αντέχει.

