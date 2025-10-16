Το μεγάλο κόλπο για να γίνουν οι πατάτες στη φριτέζα σούπερ τραγανές! ΦΩΤΟ

Πλέον η φριτέζα αέρος είναι ένα εργαλείο που μας διευκολύνει τη ζωή στην κουζίνα, καθώς είναι εύχρηστο και μας δίνει και αρκετά νόστιμα πιάτα. Έχετε δοκιμάσει να φτιάξετε πατάτες τηγανητές στο air fryer; Προφανώς το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο με του τηγανιού αλλά είναι αρκετά κοντά, ενώ παράλληλα είναι και πιο ελαφρύ και υγιεινό αλλά και πιο οικονομικό.

Αν αναρωτιέστε πώς να πετύχετε την τέλεια τηγανητή πατάτα στη φριτέζα αέρος, τότε σας έχουμε το μυστικό. Θέλει ένα βήμα παραπάνω στη διαδικασία σας και λίγο επιπλέον χρόνο να υπολογίσετε στο μαγείρεμα αλλά το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει!

Πώς πετυχαίνουμε τραγανές πατάτες στο air fryer βήμα-βήμα

Πριν το ψήσιμο

Το κόλπο είναι απλό. Αφού καθαρίσουμε, πλύνουμε και κόψουμε τις πατάτες, αντί να τις βάλουμε απευθείας στη φριτέζα αέρος, τις αφήνουμε σε ένα γυάλινο μπολ. Εκεί ρίχνουμε ζεστό νερό και τις αφήνουμε μέσα για κανένα μισάωρο.

Στη συνέχεια -και αφού παρέλθει το μισάωρο- σουρώνουμε το νερό. Και έχει έρθει η ώρα να τις μαρινάρουμε. Χρησιμοποιούμε λίγο ελαιόλαδο και αλάτι αλλά και όσα μπαχαρικά θέλουμε. Με τις πατάτες ταιριάζει υπέροχα και η ρίγανη αλλά και η πάπρικα, ειδικά η καπνιστή. Επίσης, αν μας αρέσουν οι πιο πικάντικες γεύσεις, μπορούμε να προσθέσουμε στο μείγμα μας και λίγο πιπέρι καγιέν. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε και με διάφορα άλλα αρωματικά, όπως θυμάρι ή δενδρολίβανο.

Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Αφού μαρινάρουμε καλά τις πατάτες με το ελαιόλαδο, το αλάτι και τα μπαχαρικά μας, τις τοποθετούμε στη φριτέζα αέρος, που έχουμε προθερμάνει.

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος

Ψήνουμε για 30΄περίπου στους 200°C (η θερμοκρασία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε σπίτι σας, οπότε κοιτάξτε καλά τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα σας).

Και εδώ υπάρχει ένα μυστικό που δίνει στις πατάτες μεγαλύτερη τραγανότητα. Είναι το συχνό γύρισμα. Για να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, οι ειδικοί συστήνουν να κουνάμε κάθε 5’ τον κάδο της φριτέζας μας.

Οι τραγανές πατάτες μας είναι έτοιμες για να τις απολαύσουμε είτε σκέτες είτε ως συνοδευτικό σε κάποια πρωτεΐνη

