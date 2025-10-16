Το μεγάλο κόλπο για να γίνουν οι πατάτες στη φριτέζα σούπερ τραγανές! ΦΩΤΟ

Αφού καθαρίσουμε, πλύνουμε και κόψουμε τις πατάτες, αντί να τις βάλουμε απευθείας στο air fryer, τις αφήνουμε σε ένα γυάλινο μπολ. Εκεί ρίχνουμε ζεστό νερό και τις αφήνουμε μέσα για κανένα μισάωρο

Το μεγάλο κόλπο για να γίνουν οι πατάτες στη φριτέζα σούπερ τραγανές! ΦΩΤΟ
16 Οκτ. 2025 23:39
Pelop News

Πλέον η φριτέζα αέρος είναι ένα εργαλείο που μας διευκολύνει τη ζωή στην κουζίνα, καθώς είναι εύχρηστο και μας δίνει και αρκετά νόστιμα πιάτα. Έχετε δοκιμάσει να φτιάξετε πατάτες τηγανητές στο air fryer; Προφανώς το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο με του τηγανιού αλλά είναι αρκετά κοντά, ενώ παράλληλα είναι και πιο ελαφρύ και υγιεινό αλλά και πιο οικονομικό.

Αν αναρωτιέστε πώς να πετύχετε την τέλεια τηγανητή πατάτα στη φριτέζα αέρος, τότε σας έχουμε το μυστικό. Θέλει ένα βήμα παραπάνω στη διαδικασία σας και λίγο επιπλέον χρόνο να υπολογίσετε στο μαγείρεμα αλλά το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει!

Πώς πετυχαίνουμε τραγανές πατάτες στο air fryer βήμα-βήμα
Πριν το ψήσιμο
Το κόλπο είναι απλό. Αφού καθαρίσουμε, πλύνουμε και κόψουμε τις πατάτες, αντί να τις βάλουμε απευθείας στη φριτέζα αέρος, τις αφήνουμε σε ένα γυάλινο μπολ. Εκεί ρίχνουμε ζεστό νερό και τις αφήνουμε μέσα για κανένα μισάωρο.

Στη συνέχεια -και αφού παρέλθει το μισάωρο- σουρώνουμε το νερό. Και έχει έρθει η ώρα να τις μαρινάρουμε. Χρησιμοποιούμε λίγο ελαιόλαδο και αλάτι αλλά και όσα μπαχαρικά θέλουμε. Με τις πατάτες ταιριάζει υπέροχα και η ρίγανη αλλά και η πάπρικα, ειδικά η καπνιστή. Επίσης, αν μας αρέσουν οι πιο πικάντικες γεύσεις, μπορούμε να προσθέσουμε στο μείγμα μας και λίγο πιπέρι καγιέν. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε και με διάφορα άλλα αρωματικά, όπως θυμάρι ή δενδρολίβανο.

Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Αφού μαρινάρουμε καλά τις πατάτες με το ελαιόλαδο, το αλάτι και τα μπαχαρικά μας, τις τοποθετούμε στη φριτέζα αέρος, που έχουμε προθερμάνει.

Το μεγάλο κόλπο για να γίνουν οι πατάτες στη φριτέζα σούπερ τραγανές! ΦΩΤΟ

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος
Ψήνουμε για 30΄περίπου στους 200°C (η θερμοκρασία ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε σπίτι σας, οπότε κοιτάξτε καλά τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα σας).

Και εδώ υπάρχει ένα μυστικό που δίνει στις πατάτες μεγαλύτερη τραγανότητα. Είναι το συχνό γύρισμα. Για να έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, οι ειδικοί συστήνουν να κουνάμε κάθε 5’ τον κάδο της φριτέζας μας.

Οι τραγανές πατάτες μας είναι έτοιμες για να τις απολαύσουμε είτε σκέτες είτε ως συνοδευτικό σε κάποια πρωτεΐνη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 ΣτΕ: Οι Δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης
23:39 Το μεγάλο κόλπο για να γίνουν οι πατάτες στη φριτέζα σούπερ τραγανές! ΦΩΤΟ
23:21 Μάξιμουμ 15 μήνες το πολύ η εκκαθάριση αντί για 10 χρόνια που χρειάζονταν για τις σχολάζουσες κληρονομιές
22:55 Σας περίσσεψε κιμάς; Μπορείτε να φτιάξετε σούπερ φαγητά!
22:45 «Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το λαχείο. Τι να τα κάνω τα λεφτά; Θέλω να έχω αυτά που θα με κάνουν να ζήσω αξιοπρεπώς», ατάκες που θα συζητηθούν από τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη
22:35 Ένας τυχερός στο Τζόκερ, κερδίζει 5,7 εκατ. ευρώ
22:33 Κίνα: Μαζικές διώξεις και συλλήψεις Χριστιανών, εξαφανίστηκε γνωστός πάστορας!
22:24 Ισραήλ: Ίσως να ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα την Κυριακή
22:11 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:06 Ο Αλ Πατσίνο για τη Νταϊάν Κίτον: «Ήταν θυελλώδης και τρυφερή»
21:54 Τραμπ: Απειλεί να σκοτώσει ενόπλους της Χαμάς αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα
21:42 Ανοικοδόμηση της Γάζας: Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 84% έχει καταστραφεί, ενώ σε κάποιες περιοχές το ποσοστό αγγίζει το 92%
21:32 Επιχείρηση «Illuminati»: Το μεγάλο κύκλωμα και οι συλλήψεις της ΕΛΑΣ για παράνομη διακίνηση μεταναστών
21:19 Πτώση 8 θέσεων για την Ελλάδα στο FIFA ranking έπειτα τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ
21:11 Στην Τουρκία με νέο νομοσχέδιο θα οδηγούνται στη φυλακή τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και οι ομοφυλόφιλοι
21:11 Μια μικρή συμβολή στη συζήτηση για το κτίριο ΟΛΠΑ
21:00 Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: Πάνω από 2.000 κωδικοί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
20:50 Η θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό με σοβαρά προβλήματα στο νοσοκομείο! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 Η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν, που θα συναντηθούν, σε τι συμφώνησαν
20:27 Βάφτηκε με αίμα το μνημόσυνο του ηγέτη της αντιπολίτευσης στο Ναϊρόμπι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ