«Το μέλλον ανήκει στους νέους», οι συμβουλές του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στους σκηνοθέτες στην τελευταία του συνέντευξη
16 Σεπ. 2025 22:57
Ο σπουδαίος Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου είχε δώσει τις συμβουλές του στους νέους σκηνοθέτες που ξεκινούν την πορεία τους.

Πέρα από το αποτύπωμα που άφησε στην υποκριτική μέσα από ταινίες, όπως «Τα Καλύτερα μας Χρόνια», «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» και «Οι Μέρες του Κόνδορα», ο θρυλικός ηθοποιός είχε ξεχωρίσει και ως σκηνοθέτης. Το 1981 είχε κερδίσει το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το φιλμ «Συνηθισμένοι Άνθρωποι».

Μιλώντας τον περασμένο Νοέμβριο στο Orion Magazine, ο θρυλικός ηθοποιός είχε μοιραστεί: «Λοιπόν, θα έλεγα, ξεκινήστε με το να εμπλακείτε. Μην το παίρνετε ελαφρά και απλώς περνάτε στο επόμενο και στο επόμενο και στο επόμενο. Σταματήστε αρκετά ώστε κάτι να βυθιστεί μέσα σας, ώστε να νιώσετε συνδεδεμένοι με αυτό. Αυτό θα σας δώσει την ενέργεια να παραμείνετε σε αυτό αρκετά ώστε να φέρετε την αλλαγή», προτρέποντάς τους να βουτούν βαθιά στα πρότζεκτ τους και να μην περνούν επιφανειακά από το ένα στο άλλο.

Τους είχε συμβουλεύσει επίσης να μην αποθαρρύνονται όταν ακούν «όχι». «Πρέπει να πιστεύετε στα δικά σας πρότζεκτ και στις ιδέες σας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, και νομίζω ότι πρέπει να βρείτε κάτι μέσα στην ιδέα που θα είναι ελκυστικό στους ανθρώπους και θα τραβήξει την προσοχή τους», είχε πει, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αναζητούν στοιχεία που θα αγγίξουν το κοινό, ιδίως τους νέους.

«Συνήθως αυτό έχει να κάνει με το δράμα ή μια ιστορία που θα προσελκύσει τους νέους, γιατί το μέλλον ανήκει στους νέους που θα συνεχίσουν αυτό το έργο. Εσείς και οι νέοι της κοινωνίας μας. Φτάνετε τώρα σε ένα σημείο όπου έχετε δύναμη και θα μπορέσετε να αποκτήσετε μια φωνή που θα ακούγεται προς τα έξω», είχε προσθέσει και είχε τονίσει ότι οι νέοι έχουν πλέον δύναμη και φωνή για να προχωρήσουν το έργο των προηγούμενων γενεών.

Ολοκληρώνοντας τη σκέψη του, είχε επικαλεστεί τον Τ. Σ. Έλιοτ λέγοντας: «Θυμάμαι ένα απόσπασμα του Τ. Σ. Έλιοτ “Για εμάς, υπάρχει μόνο η προσπάθεια. Τα υπόλοιπα δεν είναι δική μας δουλειά”».
