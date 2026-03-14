Το Μεσολόγγι συναντά το σύμβολό του: Ο Ντελακρουά έφερε την «Ελλάδα» εκεί όπου γράφτηκε η Ιστορία

Στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου χτυπά από αυτές τις ημέρες η καρδιά ενός από τα πιο εμβληματικά τεκμήρια του φιλελληνισμού. Ο πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» βρίσκεται πλέον στην πόλη, στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο, σε μια μεταφορά με ισχυρό ιστορικό, συμβολικό και συναισθηματικό αποτύπωμα. Το έργο παρουσιάστηκε επισήμως σήμερα, 14 Μαρτίου 2026, σε συνέντευξη Τύπου παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και άλλων εκπροσώπων του πολιτιστικού και δημόσιου βίου.

Η ίδια η υπουργός Πολιτισμού έδωσε από την πρώτη στιγμή τον τόνο της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι η άφιξη του πίνακα δεν αφορά απλώς την παρουσία ενός μεγάλου έργου τέχνης στην Ελλάδα, αλλά τη συνάντηση ενός κορυφαίου εικαστικού συμβόλου με έναν από τους πιο ισχυρούς τόπους μνήμης της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Για το Μεσολόγγι, αλλά και για τη χώρα συνολικά, η έκθεση του πίνακα λειτουργεί σαν μια επιστροφή του ίδιου του συμβόλου στον τόπο που το γέννησε ιστορικά.

Μενδώνη από Μεσολόγγι: «Σημαντική μέρα για την πόλη και την πατρίδα η έλευση του πίνακα του Ντελακρουά»

Ο πίνακας, που φυλάσσεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό και σπανίως εγκαταλείπει τη μόνιμη έδρα του, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια εξαιρετικά σπάνια μετακίνηση, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της παρουσίας του στο Μεσολόγγι. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να τον δουν στο Ξενοκράτειο από την άνοιξη έως και τον Νοέμβριο του 2026, ενώ τα επίσημα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης που τον πλαισιώνει έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου.

Το έργο δημιουργήθηκε το 1826, λίγους μόλις μήνες μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου, σε μια περίοδο που η θυσία της πόλης είχε ήδη συγκλονίσει την Ευρώπη και είχε αφυπνίσει με ιδιαίτερη ένταση το φιλελληνικό ρεύμα. Ο Ντελακρουά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού και ένας από τους πιο γνωστούς φιλέλληνες καλλιτέχνες, δεν αποτύπωσε απλώς ένα ιστορικό γεγονός· μετέτρεψε το Μεσολόγγι σε παγκόσμιο εικαστικό σύμβολο.

Με διαστάσεις 208 επί 147 εκατοστά, ο πίνακας παρουσιάζει την Ελλάδα ως γυναικεία μορφή που στέκεται πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου. Ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, με το στήθος μερικώς αποκαλυμμένο και τα χέρια ανοιχτά, η μορφή αυτή δεν εκφράζει μόνο πένθος, αλλά και αξιοπρέπεια, οδύνη και εσωτερική δύναμη. Κάτω από τα πόδια της διακρίνεται το σώμα ενός αγωνιστή θαμμένου στα χαλάσματα, ενώ στο βάθος μια σκοτεινή ανδρική μορφή, σύμβολο του εχθρού, καρφώνει τη σημαία του στο έδαφος. Πρόκειται για μια σύνθεση που δεν αφηγείται μόνο την ήττα και την καταστροφή, αλλά κυρίως την ηθική υπέρβαση και τη διαχρονική αντοχή της ελληνικής ιδέας.

Η έκθεση του πίνακα στο Μεσολόγγι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή πραγματοποιείται μέσα στη χρονιά που είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο. Δεν πρόκειται απλώς για μια πολιτιστική διοργάνωση υψηλού επιπέδου, αλλά για ένα γεγονός που ενώνει την τέχνη με την ιστορική μνήμη, τη διεθνή εμβέλεια του έργου με το τοπικό και εθνικό βίωμα. Έτσι, ο πίνακας του Ντελακρουά δεν παρουσιάζεται μόνο ως αριστούργημα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, αλλά ως ένα διαχρονικό εικονογραφικό αποτύπωμα της θυσίας του Μεσολογγίου και του τρόπου με τον οποίο αυτή έγινε μέρος της συλλογικής ευρωπαϊκής συνείδησης.

Για το κοινό, η παρουσία του έργου στο Ξενοκράτειο συνιστά μια σπάνια ευκαιρία: να αντικρίσει από κοντά έναν πίνακα που δεν είναι μόνο σπουδαίος εικαστικά, αλλά ταυτισμένος με μια από τις κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Για το Μεσολόγγι, πάλι, είναι κάτι ακόμη μεγαλύτερο: η στιγμή που ένα από τα ισχυρότερα παγκόσμια σύμβολά του επιστρέφει, έστω προσωρινά, στον τόπο που το ενέπνευσε.

