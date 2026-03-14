Μενδώνη από Μεσολόγγι: «Σημαντική μέρα για την πόλη και την πατρίδα η έλευση του πίνακα του Ντελακρουά»

Ο πίνακας παραχωρήθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο και θα φιλοξενηθεί στο μουσείο της πόλης από σήμερα, 14 Μαρτίου, έως και τον Νοέμβριο του 2026

14 Μαρ. 2026 15:26
Pelop News

«Η άφιξη του πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος», ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, με αφορμή την υποδοχή του εμβληματικού πίνακα «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για το Μεσολόγγι, καθώς πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο μουσείο για να παρακολουθήσει από κοντά την παρουσίαση του σπουδαίου έργου, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ιστορική μνήμη της πόλης.

Το «παρών» έδωσαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ. Δαμασκηνός, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων.

Κατά τη συνέντευξή της η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Είναι πολύ σημαντική μέρα σήμερα και για το Μεσολόγγι, αλλά και για την πατρίδα μας, καθώς η έλευση ενός σημαντικού έργου τέχνης πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα για τα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Όμως η έλευση ενός έργου τέχνης που συνδέεται με μια πολύ σημαντική επέτειο, με ένα όροσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αυτομάτως καθιστά το ίδιο το έργο με διαφορετικό συναισθηματικό και ιστορικό βάρος».

Ο πίνακας παραχωρήθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου και θα φιλοξενηθεί στο μουσείο της πόλης από σήμερα, 14 Μαρτίου, έως και τον Νοέμβριο του 2026.

Ο Γάλλος ζωγράφος, ένας από τους σημαντικότερους φιλέλληνες καλλιτέχνες της εποχής, φιλοτέχνησε το έργο το 1826, εμπνευσμένος από την τρίτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο πίνακας, διαστάσεων 208 εκατοστών σε ύψος και 147 εκατοστών σε πλάτος, απεικονίζει την Ελλάδα ως μια πενθούσα γυναίκα με παραδοσιακή φορεσιά, γονατισμένη πάνω στα ερείπια της πόλης, με ανοιχτά τα χέρια σε στάση απόγνωσης. Κάτω από τα χαλάσματα διακρίνονται τα σώματα των Ελλήνων αγωνιστών, ενώ στο βάθος ένας άνδρας, που συμβολίζει τον εχθρό, καρφώνει τη σημαία του στο έδαφος.

Το έργο αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικαστικές εκφράσεις του ευρωπαϊκού φιλελληνισμού και έναν ισχυρό φόρο τιμής στη θυσία των Ελλήνων για την ελευθερία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ