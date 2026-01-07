Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή

Προς το παρόν, οι «κοκκινόμαυροι» τηρούν σιγή ιχθύος, δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τίποτα

Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
07 Ιαν. 2026 12:10
Pelop News

Το μεταγραφικό παραμένει στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή. Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν συμφωνήσει με ποδοσφαιριστές, όμως περιμένουν να αποδεσμευτούν από τις ομάδες τους για να ανακοινωθούν και επίσημα.
Oπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, Κώστας Μούλας θα ντυθεί στα κοκκινόμαυρα μόλις αποχωρήσει και τυπικά από τον Γιούχτα.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ψηλά στη λίστα της Παναχαϊκής είναι ο Σίμος Συνοδινός, ενώ η περίπτωση του Μανώλη Οικονομάκη των Χανίων είναι δύσκολη.
Ο 28χρονος τερματοφύλακας ανήκει στον Παναργειακό, δεν έχει αγωνιστεί φέτος στο πρωτάθλημα της Super League 2, ενώ στην ομάδα του Αργους υπάρχουν πολλά προβλήματα και αναμένεται να αποχωρήσουν πολλοί ποδοσφαιριστές.
Από τη στιγμή που η Παναχαϊκή βγήκε στην αγορά, οι φήμες δίνουν και παίρνουν για παίκτες που έχουν περάσει στο παρελθόν από την ομάδα όπως ο Νίκος Μασούρας.

Ο 25χρονος μέσος «μετακόμισε» το καλοκαίρι στη Βουλγαρία και στη Σέβλιεβο (β’ κατηγορίας), έπαιξε σε 7 ματς και στα μέσα Οκτωβρίου έλυσε το συμβόλαιό του, καθώς σύμφωνα με βουλγαρικά μέσα δεν έπεισε αγωνιστικά και τέθηκε εκτός πλάνων.

Προς το παρόν, οι «κοκκινόμαυροι» τηρούν σιγή ιχθύος, δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τίποτα και προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους χωρίς φανφάρες.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Καιρός: Επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ