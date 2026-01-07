Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή

Το μεταγραφικό παραμένει στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή. Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν συμφωνήσει με ποδοσφαιριστές, όμως περιμένουν να αποδεσμευτούν από τις ομάδες τους για να ανακοινωθούν και επίσημα.

Oπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, Κώστας Μούλας θα ντυθεί στα κοκκινόμαυρα μόλις αποχωρήσει και τυπικά από τον Γιούχτα.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ψηλά στη λίστα της Παναχαϊκής είναι ο Σίμος Συνοδινός, ενώ η περίπτωση του Μανώλη Οικονομάκη των Χανίων είναι δύσκολη.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας ανήκει στον Παναργειακό, δεν έχει αγωνιστεί φέτος στο πρωτάθλημα της Super League 2, ενώ στην ομάδα του Αργους υπάρχουν πολλά προβλήματα και αναμένεται να αποχωρήσουν πολλοί ποδοσφαιριστές.

Από τη στιγμή που η Παναχαϊκή βγήκε στην αγορά, οι φήμες δίνουν και παίρνουν για παίκτες που έχουν περάσει στο παρελθόν από την ομάδα όπως ο Νίκος Μασούρας.

Ο 25χρονος μέσος «μετακόμισε» το καλοκαίρι στη Βουλγαρία και στη Σέβλιεβο (β’ κατηγορίας), έπαιξε σε 7 ματς και στα μέσα Οκτωβρίου έλυσε το συμβόλαιό του, καθώς σύμφωνα με βουλγαρικά μέσα δεν έπεισε αγωνιστικά και τέθηκε εκτός πλάνων.

Προς το παρόν, οι «κοκκινόμαυροι» τηρούν σιγή ιχθύος, δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τίποτα και προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους χωρίς φανφάρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



