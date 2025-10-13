Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν για την απελευθέρωση ομήρων

Η πρόεδρος της Κομισίον  δεσμεύτηκε ότι η ΕΕ θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το μήνυμα της Φον ντερ Λάιεν για την απελευθέρωση ομήρων
13 Οκτ. 2025 10:31
Pelop News

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.

Παράλληλα εξέφρασε τη στήριξη της Ευρώπης στο σχέδιο που προωθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, ενώ δεσμεύτηκε ότι η ΕΕ θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στην ανάρτησή της στο Χ η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει:

«Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων αποτελεί μια στιγμή απόλυτης χαράς για τις οικογένειές τους. Και μια στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο. Σηματοδοτεί ότι μια σελίδα μπορεί να γυρίσει. Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσει. Η Ευρώπη στηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο που διαμεσολαβήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σήμερα στο Σαρμ Ελ Σέιχ, θα αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επιτυχία της με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Ιδιαίτερα, παρέχοντας στήριξη στη διακυβέρνηση και στις μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής. Θα αποτελέσουμε ενεργή δύναμη εντός της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη και θα διαθέσουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:43 Η ομιλία του Τραμπ μετά την απελευθέρωση των ομήρων ΒΙΝΤΕΟ
11:42 Κακοκαιρία προ των πυλών: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα
11:37 ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά
11:34 Τασούλας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»
11:32 Σε θετικό πρόσημο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
11:30 Πάτρα: «Το έπος του ’40», επετειακή έκθεση στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
11:30 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικοί οι πολίτες σε ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
11:25 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» την Τετάρτη στο «Πολύεδρο»
11:24 Απεργία στις 14 Οκτωβρίου: «Νεκρώνουν» οι μετακινήσεις σε όλη τη χώρα: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
11:21 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Απάντηση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης»
11:20 Επίσημη έναρξη του έργου MARKATO στην Πάτρα ΦΩΤΟ
11:17 Χανιά: 15χρονη σε κώμα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της
11:16 Cine Cabaret: The Show στην Πάτρα
11:14 Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Πάτρα: Για 7 παραστάσεις η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη
11:10 Μητσοτάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»
11:07 Ανάσα ρευστότητας για τη Θεσσαλία: Νέο Ταμείο Μικροδανείων έως 25.000 ευρώ για πληγείσες επιχειρήσεις
11:07 Πάτρα: Εργαστήρι Υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» από τον Γεράσιμο Ντάβαρη
11:04 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από κόρες και ανιψιές για ασέλγεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ