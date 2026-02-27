«Το να μιλήσω για τη διατροφική διαταραχή ήταν μια από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου» αποκαλυπτική η Λίλι Κόλινς

Η Λίλι Κόλινς προχώρησε σε εξομολόγηση για τη μάχη της με διατροφική διαταραχή, δηλώνοντας ότι το να μιλήσει δημόσια ήταν μια από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής της. Παρόλα αυτά, άξιζε τον κόπο της, όπως τόνισε, αφού όσα είχε μοιραστεί ίσως να βοήθησαν ανθρώπους που βιώνουν κάτι αντίστοιχο.

Η 36χρονη ηθοποιός έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την εφηβεία της σχετικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παραδεχόμενη ότι η επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια στο μέλλον ήταν τελικά ο λόγος που την οδήγησε να ζητήσει βοήθεια.

Η Λίλι Κόλινς υποδύθηκε αργότερα μια γυναίκα που παλεύει με την ανορεξία στην ταινία του Netflix «To The Bone», ενώ σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε ότι η δική της πορεία ανάρρωσης παραμένει «σε εξέλιξη».

Η πρωταγωνίστρια του «Emily In Paris» δημοσίευσε φωτογραφίες της από την ταινία με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τις Διατροφικές Διαταραχές και τόνισε ότι το να μιλά για τις προσωπικές της εμπειρίες «αξίζει απόλυτα», αν μπορεί να βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο που βιώνει κάτι αντίστοιχο.

Στο κείμενο που συνόδευε τις εικόνες, έγραψε: «Θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αναγνωρίσω την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τις Διατροφικές Διαταραχές, που υποστηρίζεται από το neda, έναν οργανισμό που επιτελεί έργο σωτήριο για ζωές».



Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση, σημείωσε: «Ως άνθρωπος που έχει παλέψει με διατροφική διαταραχή — και που μπόρεσε να αφηγηθεί την ιστορία τόσων άλλων σαν εμένα μέσα από τον ρόλο μου στο To The Bone — υποστηρίζω πάντοτε την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και κατανόηση γύρω από τις διατροφικές διαταραχές, ώστε κανείς να μη χρειάζεται να παλεύει στη σιωπή ή με ντροπή».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η ανάρρωση είναι διαφορετική για τον καθένα και είναι μια διαρκής διαδικασία, αλλά μέσα από τη βοήθεια οργανισμών όπως το neda και ταινιών όπως το To The Bone, έμαθα να συνδέομαι με άλλους που έχουν παρόμοιες εμπειρίες και να νιώθω λιγότερο μόνη».

Αναφερόμενη στην απόφασή της να μιλήσει δημόσια, η Λίλι Κόλινς εξομολογήθηκε: «Το να μιλήσω και να ανοιχτώ για το παρελθόν μου με τις διατροφικές διαταραχές ήταν και παραμένει μία από τις πιο τρομακτικές αλλά και πιο ανταποδοτικές εμπειρίες της ζωής μου. Αν κάθε φορά που μοιράζομαι την ιστορία μου βοηθά έστω και έναν άνθρωπο στο δικό του ταξίδι ανάρρωσης, τότε αξίζει απόλυτα».

Η Λίλι Κόλινς είχε αποκαλύψει ότι στην εφηβεία της η διατροφική διαταραχή συνδεόταν με την ανάγκη της να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο, ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί τη φοίτησή της στο Λύκειο και τις σχέσεις.

«Όταν ήμουν νεότερη, ήθελα να φτάσω σε αυτή την εικόνα αυτού που νόμιζα ότι ήταν η τελειότητα και το συνέδεα — με αυτό που βλέπεις στα μέσα· νομίζεις ότι το σχήμα του σώματος έχει μεγάλη σχέση με το να είσαι τέλειος», είχε δηλώσει στο Harper’s Bazaar το 2017.

«Στη συνέχεια, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα ότι η τελειότητα δεν υπάρχει και οι προτεραιότητές μου άλλαξαν, γιατί θέλω μια μέρα να αποκτήσω οικογένεια. Δεν θέλω αυτά τα προβλήματα που επέβαλα στον εαυτό μου να επηρεάσουν το αν μπορώ ή όχι να κάνω παιδιά — γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορείς να αποκτήσεις παιδιά όταν είσαι άρρωστη με αυτόν τον τρόπο», είχε πει τότε.

