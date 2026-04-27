Το νέφος δεν έφυγε ποτέ

27 Απρ. 2026 7:15
Pelop News

Τέσσερις δεκαετίες μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η μνήμη δεν είναι μόνο ιστορική, αλλά γίνεται και επίκαιρη. Η τραγωδία εκείνη ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και την ανθρώπινη ευθύνη.

Σήμερα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις επανέρχονται στο προσκήνιο ως στόχοι ή μέσα πίεσης.

Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και μας υπενθυμίζει ότι το Τσερνόμπιλ δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση ότι σε συνθήκες σύγκρουσης, ένα «ατύχημα» μπορεί να μετατραπεί σε καταστροφή.

