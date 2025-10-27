Το ντέρμπι που έγινε πεδίο μάχης: Πέντε συλλήψεις για τη βία στο Σαραβάλι

Η ένταση στο γήπεδο του Σαραβαλίου ξέσπασε στο 60ό λεπτό του αγώνα και γρήγορα μετατράπηκε σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ παικτών και φιλάθλων, με αποτέλεσμα τρεις τραυματισμούς και την οριστική διακοπή του ντέρμπι της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους και άτομα γνωστά στις αρχές, ενώ ταυτοποιούνται και άλλοι συμμετέχοντες.

Τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, στο πλαίσιο του αγώνα μεταξύ Πάτρα 2005 και ΑΕ Αιγίου, όταν μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο παικτών εξελίχθηκε σε σύρραξη εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους παίκτες κάλεσε για «βοήθεια» τα αδέλφια του, τα οποία έσπευσαν στο γήπεδο, προκαλώντας χάος στις κερκίδες και τον αγωνιστικό χώρο.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση παρέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Οι συμπλοκές άφησαν πίσω τους τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και έναν οπαδό της ΑΕ Αιγίου που υπέστη έμφραγμα την ώρα που προσπαθούσε να προστατεύσει το ανήλικο παιδί του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Οι διαιτητές προχώρησαν σε οριστική διακοπή του αγώνα, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη συλλάβει πέντε άτομα και έχουν ταυτοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις ακόμη που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται πρόσωπα γνωστά στις αρχές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από αυτούς διατηρεί φιλική σχέση με παίκτη της γηπεδούχου ομάδας. Η έρευνα συνεχίζεται από την Ασφάλεια Πατρών, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη βίαιη αυτή έκρηξη.

