Η διασκέδαση αλλάζει μέσα σε ένα πέπλο πολλών ερωτημάτων και αγωνίας για το μέλλον. Η εποχή της ψηφιοποίησης στον εργασιακό τομέα και η φορολογική μεταρρύθμιση έχει αλλάξει πολλά στον τομέα της διασκέδασης, μαζί και με τη μεγάλη αύξηση των τιμών των καλλιτεχνών που είναι και το παράπονο όσων έχουν τα μπουζούκια.

Το αποτέλεσμα είναι οι υψηλότατες τιμές για την μικρομεσαία τάξη της κοινωνίας που το να πάει στα μπουζούκια πλέον θέλει προγραμματισμό! Την ίδια ώρα αυξήθηκαν και οι τιμές των Dj ηλεκτρονικής μουσικής που οδήγησε και στην αύξηση των τιμών στα κλαμπ και τα ρέστοραν μπαρ κλαμπ που πλέον είναι ειδικά στην Αθήνα πανάκριβα.

Και ενώ αυτό το είδος μουσικής κυριάρχησε στα τελευταία χρόνια αν και άρχισε να παρατηρείται μια αλλαγή τάσης και στροφής προς τα ελληνικά αλλά ποιότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι Dj της σκηνής αυτής των 200 ευρώ πριν μια δεκαετία, παίρνουν ακόμα και 2 και 5000 τώρα και πολύ παραπάνω! Και υπάρχουν παραδείγματα που είχαν περάσει ή και ξεκινήσει από την Πάτρα!

Η ακρίβεια είναι αναπόφευκτη λένε οι ιδιοκτήτες της εστίασης και της μουσικής σκηνής καθώς οι τιμές που πληρώνουν στους πρωταγωνιστές αλλά και η φορολογία δεν αφήνει περιθώρια για μειώσεις. Οι νέοι αλλά και η μεσαία τάξη αδυνατεί πια να ακολουθήσει. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα αλλά με διήμερα και σχήματα μερικών μηνών στα μπουζούκια.

Και κάπως έτσι έχουμε πάει σε μια μεγάλη αλλαγή που αρχίζουμε και βλέπουμε και στην Πάτρα που ακολουθεί την Αθήνα. Ποιά είναι αυτή; Το όρθιο socializing σαν διασκέδαση!Ο νέος τρόπος διασκέδασης! Μαγαζιά μικρά, μια τρύπα, που λανσάρουν ένα κόνσεπτ «ελάτε όλοι έξω βασικά, γιατί μέσα δεν χωράμε».

Εξω και στο κρύο, ακόμα με μια σομπίτσα! Αν έχεις λίγο καλό PR στην νεολαία, πλασάρεις και μοδίστικα κοκτέιλ και καμία πίτσα και μπέργκερ έγινες must! Μετά αναλαμβάνουν δράση τα social media και έγινες στέκι σε ένα μήνα! Και με πολλά κέρδη καθώς έχεις ελάχιστα έξοδα. Και όλοι στο όρθιο. Αλλά με καλή και εύκολη επικοινωνία.

Όλα έχουν τα θετικά τους αλλά και τα αρνητικά τους όμως. Καθώς πληρώνεις τιμές πάνω κάτω καλού μαγαζιού της εστίασης για να είσαι όρθιος! Λάθος.

Όταν η επιχείρηση έχει ελάχιστα έξοδα σε σχέση με τις άλλες. Επίσης στην ουσία δεν ακούς καν μουσική. Είναι σαν να πίνεις καφέ, που το έκανες ποτό στο όρθιο και νομίζεις ότι χαλάς λιγότερα χρήματα ενώ στην πράξη σαν υπηρεσίες συνήθως χαλάς και πιο πολλά! Σαφώς υπάρχουν και θετικές εξαιρέσεις.

Επίσης ποιός ο έλεγχος για ποτά σε ανήλικους κτλ όταν όλοι είναι όρθιοι έξω από το μαγαζί; Πάντως όλο αυτό κερδίζει πόντους παντού. Καθώς πάει και η διασκέδαση στο πιο νωρίς. Και επειδή είναι και πολύ ακριβή για την νεολαία πια η κλασική νύχτα.

Αλλά και στην εποχή της τεχνολογίας οι έρευνες δείχνουν ότι οι νέοι δεν φλερτάρουν από κοντά πια και άρα δεν έχουν και πολύ λόγο να διασκεδάζουν μαζί έξω και αργά.

Βάλτε και τον καλύτερο τρόπο ζωής που επιλέγουν και το Ευ Ζειν και έχουμε μια νέα εικόνα. Ταυτόχρονα μάλιστα η Ελλάδα πρωτοστατεί πια σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές με φέστιβαλ υψηλής ποιότητας και μεγάλα ονόματα.

Ο νέος αλλά και ο μεγαλύτερος θα προτιμήσει να πάει σε ένα σόου στιλ του ποτού στο όρθιο σε ένα στέκι και να απολαύσει μια υπερπαραγωγή και μεγάλο όνομα δίνοντας και 50 ευρώ εισιτήριο. Και αυτό είναι κάπως όρθιο socializing. Πόσο καιρό θα μείνει αυτή η τάση; Δεν το ξέρω. Θα το δούμε!

