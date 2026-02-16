Το Πανεπιστήμιο Πατρών για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Οι δωρέες της Αννας Ψαρούδα – Μπενάκη, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών για την απώλεια της Αννας Ψαρούδα - Μπενάκη
16 Φεβ. 2026 10:34
Pelop News

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη.

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Βόννης, υπήρξε Βοηθός, Υφηγήτρια και Καθηγήτρια (1978) Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής τού Ε.Κ.Π.Α. και Ομότιμη Καθηγήτρια (1991) του ίδιου Πανεπιστημίου.

Εξελέγη επί σειρά θητειών (1981 κ.εξ.) βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων, της οποίας διετέλεσε και πρόεδρος (2004-07).

Εξελέγη Ακαδημαϊκός (2010), χρηματίζοντας και Πρόεδρος (2020) της Ακαδημίας Αθηνών. Έλαβε πλήθος τιμητικών διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά την τελευταία τριετία η εκλιπούσα συνδέθηκε με το Πανεπιστήμιό μας, δωρίζοντας την προσωπική βιβλιοθήκη του εκλιπόντος (2022) συζύγου της Δρ. Λίνου Γ. Μπενάκη, πρώτου Διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στο Εργαστήριο Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» του Τμήματος Φιλοσοφίας και προβαίνοντας σε χρηματική δωρεά για χορήγηση τριών μεταδιδακτορικών υποτροφιών ανά έτος στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, με το οποίο ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο σύζυγός της, με φορέα το ως άνω Εργαστήριο.

Ο Πρύτανης Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο τότε πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Παρούσης και ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» Καθηγητής Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις από τη συνάντησή τους μαζί της στο γραφείο της το 2023 και από τις επισκέψεις της στο Πανεπιστήμιό μας, κατά τις οποίες οργανώθηκε η υλοποίηση των παραπάνω δωρεών.

«Το Πανεπιστήμιό μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις ευγενικές δωρεές της, τιμώντας την εμπιστοσύνη της και τη μνήμη της», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:08 Κάλεσμα διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό – Συγκέντρωση στις 27 Φεβρουαρίου
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ