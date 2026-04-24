Το Πάτραι άξιζε κάτι καλύτερο τη φετινή σεζόν

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο ΑΠΣ Πάτραι στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών με αντίπαλο τον Παναιγιάλειο.

Αν μια ομάδα δικαιούταν την πρόκριση στον τελικό, αυτή ήταν σίγουρα οι «πράσινοι» με βάση τις πολλές και μεγάλες ευκαιρίες που έχασαν στο β’ ημίχρονο της αναμέτρησης.

Γενικά, πάντως, οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ακόμα και την άνοδο στη Γ’ Εθνική, καθώς παρουσίασαν ένα καλό σύνολο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, που όμως στις λεπτομέρειες τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά.

«Είμαι υπερήφανος για αυτή την ομάδα. Παρά τις δυσκολίες και τους εξωγενείς παράγοντες, αλλά και τις κακές στιγμές, το Πάτραι απέδειξε ότι είναι ένα σωματείο με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τους αντιπάλους του. Εχει μέλλον και πορεία.

Ο προπονητής μας και όλα τα παιδιά έδειξαν πολλά και αξίζουν συγχαρητήρια.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και μας τίμησε με την παρουσία τους!

Μπράβο σε όλους! Προχωράμε!», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Παπαχριστόπουλος.

Πράγματι, αν οι άνθρωποί του το θελήσουν και με τον τρόπο που λειτουργεί, το Πάτραι άνετα έχει το υπόβαθρο για να επιστρέψει στις εθνικές Κατηγορίες.

