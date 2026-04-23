Ο ΙΟΠ σχολή ιστιοπλοϊας ανοικτής θάλασσας

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών ανακοινώνει την έναρξη του Τμήματος Προχωρημένων της Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους αρχαρίων που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στις βασικές αρχές της ιστιοπλοΐας και η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις απαιτήσεις των αγώνων, ώστε να καταστούν ικανά και υπεύθυνα μέλη πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στο τριμάρισμα των πανιών, στις αγωνιστικές κινήσεις και στο προχωρημένο τιμόνεμα.

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει 15 ώρες μαθημάτων, τα οποία θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από τις 20:00 έως τις 23:00. Η πρακτική εξάσκηση ανέρχεται σε 64 ώρες και θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία πραγματικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν σε δύο διήμερους αγώνες, εκ των οποίων ο ένας περιλαμβάνει διανυκτέρευση στη Ναύπακτο, καθώς και σε έναν τριήμερο αγώνα με δύο διανυκτερεύσεις στα Τριζόνια. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν σε έναν απαιτητικό αγώνα ελεγχόμενου στίβου όρτσα-πρίμα στον Πατραϊκό κόλπο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η κατοχή πτυχίου αρχαρίων από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών ή άλλη αναγνωρισμένη σχολή, καθώς και η έκδοση δελτίου αθλητή ιστιοπλοΐας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ομίλου:

Τηλ.: 2610 423939, 6946 156053

Email: iopatra@gmail.com

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα που συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εμπειρία στη θάλασσα.

