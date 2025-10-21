Το περιπολικό δεν είναι ταξί… εκτός αν ξέρουν ποιος καλεί

Το 2024 η φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» ειπώθηκε στην Κυριακή Γρίβα, μια 28χρονη γυναίκα που είχε ζητήσει από την αστυνομία να τη συνοδεύσει ως το σπίτι της, γιατί φοβόταν για τη ζωή της. Αυτό δεν έγινε ποτέ και λίγα λεπτά αργότερα, έξω από το ίδιο αστυνομικό τμήμα όπου είχε ζητήσει βοήθεια, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Η Κυριακή Γρίβα, τα έκανε όλα σωστά. Κατήγγειλε τον μετέπειτα δολοφόνο της, όμως κανείς δεν την άκουσε.

Από εκείνη την ημέρα του Απριλίου η συγκεκριμένη φράση καταγράφηκε στη νεότερη ιστορία ως κάτι παραπάνω από μία απλή ατάκα. Έγινε σύμβολο της νοοτροπίας του συστήματος που αποφασίζει να λειτουργήσει ψυχρά, χωρίς να θυμάται πως πίσω από τα όποια πρωτόκολλα υπάρχουν άνθρωποι. Μέσα σε πέντε λέξεις συμπυκνώθηκε με τον πιο ωμό τρόπο η αποτυχία ενός συστήματος που δεν μπορεί να αντιληφθεί το πότε ο πολίτης έχει ανάγκη από προστασία και όχι από επίπληξη.

Φτάνουμε στον Οκτώβριο του 2025 με την φράση αυτή να επανέρχεται στη δημοσιότητα, όχι μέσα από κάποιο αστυνομικό δελτίο αλλά μέσα από παράδοξα της ελληνικής πραγματικότητας. Στα social βγαίνει ένα βίντεο με ένα περιπολικό να μεταφέρει ένα ψυγείο και ένα άλλο περιπολικό μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο επειδή έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου της. Η ΕΛΑΣ εξήγησε πως η τραγουδίστρια «κινδύνευε με παράσυρση» και πιθανόν να έχει δίκιο. Την ίδια όμως ευιαθσησία χρειαζόταν και η Κυριακή Γρίβα, μία «ανώνυμη» πολίτης που ξεψύχησε μαχαιρωμένη έξω από ένα αστυνομικό τμήμα.

Από την Κυριακή Γρίβα έως το ψυγείο και την Δέσποινα Βανδή βλέπουμε πως κυριαρχεί μία επιλεκτική διαθεσιμότητα. Ένα σύστημα που αποφασίζει να κινηθεί είτε γιατί βολεύει κάποιον, στην περίπτωση του ψυγείο, είτε επειδή κάποιος είναι επώνυμος, στην περίπτωση της Δέσποινας Βανδή. Τελικά δηλαδή, ποιος θεωρείται πολίτης άξιος προστασίας;

Η Κυριακή Γρίβα δεν ήταν «επώνυμη» και έκανε τα πάντα όπως έπρεπε. Κατήγγειλε τον μετέπειτα δολοφόνο της και ζήτησε βοήθεια. Η Δέσποινα Βανδή, είχε ένα σκασμένο λάστιχο αλλά είναι ένα γνωστό πρόσωπο και βρέθηκε ένα περιπολικό το οποίο πρόθυμα μετατράπηκε σε προσωρινό ταξί. Μήπως τελικά μιλάμε για ένα αξιακό πρόβλημα; Μήπως τελικά τα περιπολικά γίνονται ταξί διαλέγοντας τους επιβάτες τους, όπως έκαναν παλαιότερα και οι οδηγοί ταξί ανάλογα με το που τους βόλευε να πάνε;

Την φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» πάντα θα την θυμόμαστε κάθε φορά που ένα περιπολικό θα επιλέγει να εξυπηρετήσει κάποιον επώνυμο. Θα θυμόμαστε πάντα πως μία γυναίκα ζήτησε ένα περιπολικό για να φτάσει ασφαλής στο σπίτι της, όμως κατέληξε μαχαιρωμένη και νεκρή έξω από ένα αστυνομικό τμήμα.

Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να προστατεύει, όχι ανάλογα με το πρόσωπο και την επωνυμία του καθενός. Το περιπολικό δεν είναι ταξί, όμως είναι καταφύγιο για κάποιους που το έχουν ανάγκη… ή θα έπρεπε να είναι.

