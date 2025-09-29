Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου – Τα εισοδήματα και τα ακίνητα στον Πύργο

Στην δήλωση ο κ. Φάμελλος κατέγραψε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 85.522 ευρώ με την πλειονότητά τους να αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου - Τα εισοδήματα και τα ακίνητα στον Πύργο
29 Σεπ. 2025 12:41
Pelop News

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για το οικονομικό έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023) κατέθεσε εισοδήματα 88.180 ευρώ εκ των οποίων 42.758 από τη βουλευτική αποζημίωση, 7.347 από συμμετοχή σε επιτροπές και 1.537 από ακίνητα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Στην ίδια δήλωση ο κ. Φάμελλος κατέγραψε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 85.522 ευρώ με την πλειονότητά τους να αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μερίδιο από επτά ακίνητα: δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο, και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία.

Δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Στο πεδίο «δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές», ο κ. Φάμελλος δηλώνει οφειλή 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Έναν χρόνο μετά – στο οικονομικό έτος 2023 (πόθεν έσχες 2024) τα έσοδα του Σωκράτη Φάμελλου είναι μειωμένα στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του – επίσης μειωμένες – στα 57.841 ευρώ.

Στα ακίνητα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάποια μεταβολή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022, ενώ δηλώνει ότι απέκτησε ένα ΙΧ 1.560 κ.ε. του 2016 προς 8.000 ευρώ.

Για τα δάνεια και τις οφειλές, τέλος, ο κ. Φάμελλος φαίνεται να συνεχίζει να εξυπηρετεί τα δύο δάνεια που είχε δηλώσει και την προηγούμενη χρονιά.

Δείτε ΕΔΩ τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος για το οικονομικό έτος 2022

Δείτε ΕΔΩ τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος για το οικονομικό έτος 2023
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:23 Η Euroleague αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ
14:17 Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ
14:14 Κορδός: «Είμαι ικανοποιημένος, συνεχίζουμε τη δουλειά»
14:10 Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δίκαιους όρους
14:05 Ποινική δίωξη σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη – Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει
14:03 Το «αντίο» του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στον Ντίνο Βγενόπουλο
13:55 Σκληρή προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία
13:47 Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά
13:40 Συναυλία κλασικής μουσικής στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας
13:33 Η Αστυνομία «σάρωσε» τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – 91.610 έλεγχοι και συλλήψεις στα
13:26 Τα καρδιαγγειακά πρώτη αιτία θανάτου – Εκδήλωση στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
13:19 Το Welcome to UP 2025, υποδέχεται τρία από τα σημαντικότερα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της χώρας
13:11 Επίδομα Παιδιού: Από την Τρίτη (30/9) οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας Α21
13:04 Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα της Euroleague, δείτε πότε παίζουν οι «αιώνιοι»
12:58 Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου – Χωρίς ακίνητα και πολλές καταθέσεις
12:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θα σχεδιάσει νέα σύνορα στην Ουκρανία»
12:54 Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Για ποιο λόγο αυξήθηκαν τα εισοδήματά της
12:50 Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τα ακίνητα και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ
12:50 Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο…
12:45 Ο ΟΠΑΘΑ ενισχύθηκε και με τον Γκότση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ