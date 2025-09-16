Το πρόγραμμα των αγώνων της Β’ Κατηγορίας

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πείρος – Ικαρος Λακκ.

Παναχαϊκός – Πυρσός

Σταροχώρι – Δίας

ΑΟ Τριταίας – Δάφνη

Αναγέννηση Π. – Κρίνος

Εθνικός Σαγ. – Φαραϊκός

Παναθηναϊκός Π. – Λιμνοχώρι

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παναχαϊκός – Πείρος

Ικαρος Λακκ. – Σταροχώρι

Πυρσός – ΑΟ Τριταίας

Δίας – Αναγέννηση Π.

Δάφνη – Εθνικός Σαγ.

Κρίνος – Παναθηναϊκός Π.

Φαραϊκός – Λιμνοχώρι

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πείρος – Σταροχώρι

ΑΟ Τριταίας – Παναχαϊκός

Αναγέννηση Π. – Ικαρος Λακκ.

Εθνικός Σαγ. – Πυρσός

Παναθηναϊκός Π. – Δίας

Λιμνοχώρι – Δάφνη

Φαραϊκός – Κρίνος

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ Τριταίας – Πείρος

Σταροχώρι – Αναγέννηση Π.

Παναχαϊκός – Εθνικός Σαγ.

Ικαρος Λακκ. – Παναθηναϊκός Π.

Πυρσός – Λιμνοχώρι

Δίας – Φαραϊκός

Δάφνη – Κρίνος

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πείρος – Αναγέννηση Π.

Εθνικός Σαγ. – ΑΟ Τριταίας

Παναθηναϊκός Π. – Σταροχώρι

Λιμνοχώρι – Παναχαϊκός

Φαραϊκός – Ικαρος Λακκ.

Κρίνος – Πυρσός

Δάφνη – Δίας

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Σαγ. – Πείρος

Αναγέννηση Π. – Παναθηναϊκός Π.

ΑΟ Τριταίας – Λιμνοχώρι

Σταροχώρι – Φαραϊκός

Παναχαϊκός – Κρίνος

Ικαρος Λακκ. – Δάφνη

Πυρσός – Δίας

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πείρος – Παναθηναϊκός Π.

Λιμνοχώρι – Εθνικός Σαγ.

Φαραϊκός – Αναγέννηση Π.

Κρίνος – ΑΟ Τριταίας

Δάφνη – Σταροχώρι

Δίας – Παναχαϊκός

Πυρσός – Ικαρος Λακκ.

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Λιμνοχώρι – Πείρος

Παναθηναϊκός Π. – Φαραϊκός

Εθνικός Σαγ. – Κρίνος

Αναγέννηση Π. – Δάφνη

ΑΟ Τριταίας – Δίας

Σταροχώρι – Πυρσός

Παναχαϊκός -Ικαρος Λακκ.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πείρος – Φαραϊκός

Κρίνος – Λιμνοχώρι

Δάφνη – Παναθηναϊκός Π.

Δίας – Εθνικός Σαγ.

Πυρσός – Αναγέννηση Π.

Ικαρος Λακκ. – ΑΟ Τριταίας

Σταροχώρι – Παναχαϊκός

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κρίνος – Πείρος

Φαραϊκός – Δάφνη

Λιμνοχώρι – Δίας

Παναθηναϊκός Π. – Πυρσός

Εθνικός Σαγ. – Ικαρος Λακκ.

Αναγέννηση Π. – Παναχαϊκός

ΑΟ Τριταίας – Σταροχώρι

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πείρος – Δάφνη

Δίας – Κρίνος

Πυρσός – Φαραϊκός

Ικαρος Λακκ. – Λιμνοχώρι

Παναχαϊκός – Παναθηναϊκός Π.

Σταροχώρι – Εθνικός Σαγ.

Αναγέννηση Π. – ΑΟ Τριταίας

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Δίας – Πείρος

Δάφνη – Πυρσός

Κρίνος – Ικαρος Λακκ.

Φαραϊκός – Παναχαϊκός

Λιμνοχώρι – Σταροχώρι

Παναθηναϊκός Π. – ΑΟ Τριταίας

Εθνικός Σαγ. – Αναγέννηση Π.

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πείρος – Πυρσός

Ικαρος Λακκ. – Δίας

Παναχαϊκός – Δάφνη

Σταροχώρι – Κρίνος

ΑΟ Τριταίας – Φαραϊκός

Αναγέννηση Π. – Λιμνοχώρι

Παναθηναϊκός Π. – Εθνικός Σαγ.

* Οι αγώνες του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αχιλλέας Καμ. – ΑΕ Αρόης

Θύελλα Αιγ. – Αετός Ρ.

Δαβουρλής – Καλάβρυτα

Αργυρά – Πάτρα 2005

Αστέρας Λ. – ΑΕ Αιγίου

Αβυθος – Παν./Αχιλλέας

Αίας Π. – Ολυμπιακός Π.

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Θύελλα Αιγ. – Αχιλλέας Καμ.

ΑΕ Αρόης – Δαβουρλής

Αετός Ρ. – Αργυρά

Καλάβρυτα – Αστέρας Λ.

Πάτρα 2005 – Αβυθος

ΑΕ Αιγίου – Αίας Π.

Παν./Αχιλλέας – Ολυμπιακός Π.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αχιλλέας Καμ. – Δαβουρλής

Αργυρά – Θύελλα Αιγ.

Αστέρας Λ. – ΑΕ Αρόης

Αβυθος – Αετός Ρ.

Αίας Π. – Καλάβρυτα

Ολυμπιακός Π. – Πάτρα 2005

Παν./Αχιλλέας – ΑΕ Αιγίου

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αργυρά – Αχιλλέας Καμ.

Δαβουρλής – Αστέρας Λ.

Θύελλα Αιγ. – Αβυθος

ΑΕ Αρόης – Αίας Π.

Αετός Ρ. – Ολυμπιακός Π.

Καλάβρυτα – Παν./Αχιλλέας

Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αχιλλέας Καμ. – Αστέρας Λ.

Αβυθος – Αργυρά

Αίας Π. – Δαβουρλής

Ολυμπιακός Π. – Θύελλα Αιγ.

Παν./Αχιλλέας – ΑΕ Αρόης

ΑΕ Αιγίου – Αετός Ρ.

Πάτρα 2005 – Καλάβρυτα

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αβυθος – Αχιλλέας Καμ.

Αστέρας Λ. – Αίας Π.

Αργυρά – Ολυμπιακός Π.

Δαβουρλής – Παν./Αχιλλέας

Θύελλα Αιγ. – ΑΕ Αιγίου

ΑΕ Αρόης – Πάτρα 2005

Αετός Ρ. – Καλάβρυτα

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αχιλλέας Καμ. – Αίας Π.

Ολυμπιακός Π. – Αβυθος

Παν./Αχιλλέας – Αστέρας Λ.

ΑΕ Αιγίου – Αργυρά

Πάτρα 2005 – Δαβουρλής

Καλάβρυτα – Θύελλα Αιγ.

Αετός Ρ. – ΑΕ Αρόης

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός Π. – Αχιλλέας Καμ.

Αίας Π. – Παν./Αχιλλέας

Αβυθος – ΑΕ Αιγίου

Αστέρας Λ. – Πάτρα 2005

Αργυρά – Καλάβρυτα

Δαβουρλής – Αετός Ρ.

Θύελλα Αιγ. -ΑΕ Αρόης

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αχιλλέας Καμ. – Παν./Αχιλλέας

ΑΕ Αιγίου – Ολυμπιακός Π.

Πάτρα 2005 – Αίας Π.

Καλάβρυτα – Αβυθος

Αετός Ρ. – Αστέρας Λ.

ΑΕ Αρόης – Αργυρά

Δαβουρλής – Θύελλα Αιγ.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ Αιγίου – Αχιλλέας Καμ.

Παν./Αχιλλέας – Πάτρα 2005

Ολυμπιακός Π. – Καλάβρυτα

Αίας Π. – Αετός Ρ.

Αβυθος – ΑΕ Αρόης

Αστέρας Λ. – Θύελλα Αιγ.

Αργυρά – Δαβουρλής

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αχιλλέας Καμ. – Πάτρα 2005

Καλάβρυτα – ΑΕ Αιγίου

Αετός Ρ. – Παν./Αχιλλέας

ΑΕ Αρόης – Ολυμπιακός Π.

Θύελλα Αιγ. – Αίας Π.

Δαβουρλής – Αβυθος

Αστέρας Λ. – Αργυρά

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καλάβρυτα – Αχιλλέας Καμ.

Πάτρα 2005 – Αετός Ρ.

ΑΕ Αιγίου – ΑΕ Αρόης

Παν./Αχιλλέας – Θύελλα Αιγ.

Ολυμπιακός Π. – Δαβουρλής

Αίας Π. – Αργυρά

Αβυθος – Αστέρας Λ.

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αχιλλέας Καμ. – Αετός Ρ.

ΑΕ Αρόης – Καλάβρυτα

Θύελλα Αιγ. – Πάτρα 2005

Δαβουρλής – ΑΕ Αιγίου

Αργυρά – Παν./Αχιλλέας

Αστέρας Λ. – Ολυμπιακός Π.

Αίας Π. – Αβυθος

* Οι αγώνες του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



