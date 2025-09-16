Το πρόγραμμα των αγώνων της Β’ Κατηγορίας
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πείρος – Ικαρος Λακκ.
Παναχαϊκός – Πυρσός
Σταροχώρι – Δίας
ΑΟ Τριταίας – Δάφνη
Αναγέννηση Π. – Κρίνος
Εθνικός Σαγ. – Φαραϊκός
Παναθηναϊκός Π. – Λιμνοχώρι
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παναχαϊκός – Πείρος
Ικαρος Λακκ. – Σταροχώρι
Πυρσός – ΑΟ Τριταίας
Δίας – Αναγέννηση Π.
Δάφνη – Εθνικός Σαγ.
Κρίνος – Παναθηναϊκός Π.
Φαραϊκός – Λιμνοχώρι
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πείρος – Σταροχώρι
ΑΟ Τριταίας – Παναχαϊκός
Αναγέννηση Π. – Ικαρος Λακκ.
Εθνικός Σαγ. – Πυρσός
Παναθηναϊκός Π. – Δίας
Λιμνοχώρι – Δάφνη
Φαραϊκός – Κρίνος
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΟ Τριταίας – Πείρος
Σταροχώρι – Αναγέννηση Π.
Παναχαϊκός – Εθνικός Σαγ.
Ικαρος Λακκ. – Παναθηναϊκός Π.
Πυρσός – Λιμνοχώρι
Δίας – Φαραϊκός
Δάφνη – Κρίνος
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πείρος – Αναγέννηση Π.
Εθνικός Σαγ. – ΑΟ Τριταίας
Παναθηναϊκός Π. – Σταροχώρι
Λιμνοχώρι – Παναχαϊκός
Φαραϊκός – Ικαρος Λακκ.
Κρίνος – Πυρσός
Δάφνη – Δίας
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εθνικός Σαγ. – Πείρος
Αναγέννηση Π. – Παναθηναϊκός Π.
ΑΟ Τριταίας – Λιμνοχώρι
Σταροχώρι – Φαραϊκός
Παναχαϊκός – Κρίνος
Ικαρος Λακκ. – Δάφνη
Πυρσός – Δίας
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πείρος – Παναθηναϊκός Π.
Λιμνοχώρι – Εθνικός Σαγ.
Φαραϊκός – Αναγέννηση Π.
Κρίνος – ΑΟ Τριταίας
Δάφνη – Σταροχώρι
Δίας – Παναχαϊκός
Πυρσός – Ικαρος Λακκ.
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Λιμνοχώρι – Πείρος
Παναθηναϊκός Π. – Φαραϊκός
Εθνικός Σαγ. – Κρίνος
Αναγέννηση Π. – Δάφνη
ΑΟ Τριταίας – Δίας
Σταροχώρι – Πυρσός
Παναχαϊκός -Ικαρος Λακκ.
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πείρος – Φαραϊκός
Κρίνος – Λιμνοχώρι
Δάφνη – Παναθηναϊκός Π.
Δίας – Εθνικός Σαγ.
Πυρσός – Αναγέννηση Π.
Ικαρος Λακκ. – ΑΟ Τριταίας
Σταροχώρι – Παναχαϊκός
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κρίνος – Πείρος
Φαραϊκός – Δάφνη
Λιμνοχώρι – Δίας
Παναθηναϊκός Π. – Πυρσός
Εθνικός Σαγ. – Ικαρος Λακκ.
Αναγέννηση Π. – Παναχαϊκός
ΑΟ Τριταίας – Σταροχώρι
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πείρος – Δάφνη
Δίας – Κρίνος
Πυρσός – Φαραϊκός
Ικαρος Λακκ. – Λιμνοχώρι
Παναχαϊκός – Παναθηναϊκός Π.
Σταροχώρι – Εθνικός Σαγ.
Αναγέννηση Π. – ΑΟ Τριταίας
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Δίας – Πείρος
Δάφνη – Πυρσός
Κρίνος – Ικαρος Λακκ.
Φαραϊκός – Παναχαϊκός
Λιμνοχώρι – Σταροχώρι
Παναθηναϊκός Π. – ΑΟ Τριταίας
Εθνικός Σαγ. – Αναγέννηση Π.
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πείρος – Πυρσός
Ικαρος Λακκ. – Δίας
Παναχαϊκός – Δάφνη
Σταροχώρι – Κρίνος
ΑΟ Τριταίας – Φαραϊκός
Αναγέννηση Π. – Λιμνοχώρι
Παναθηναϊκός Π. – Εθνικός Σαγ.
* Οι αγώνες του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αχιλλέας Καμ. – ΑΕ Αρόης
Θύελλα Αιγ. – Αετός Ρ.
Δαβουρλής – Καλάβρυτα
Αργυρά – Πάτρα 2005
Αστέρας Λ. – ΑΕ Αιγίου
Αβυθος – Παν./Αχιλλέας
Αίας Π. – Ολυμπιακός Π.
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Θύελλα Αιγ. – Αχιλλέας Καμ.
ΑΕ Αρόης – Δαβουρλής
Αετός Ρ. – Αργυρά
Καλάβρυτα – Αστέρας Λ.
Πάτρα 2005 – Αβυθος
ΑΕ Αιγίου – Αίας Π.
Παν./Αχιλλέας – Ολυμπιακός Π.
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αχιλλέας Καμ. – Δαβουρλής
Αργυρά – Θύελλα Αιγ.
Αστέρας Λ. – ΑΕ Αρόης
Αβυθος – Αετός Ρ.
Αίας Π. – Καλάβρυτα
Ολυμπιακός Π. – Πάτρα 2005
Παν./Αχιλλέας – ΑΕ Αιγίου
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αργυρά – Αχιλλέας Καμ.
Δαβουρλής – Αστέρας Λ.
Θύελλα Αιγ. – Αβυθος
ΑΕ Αρόης – Αίας Π.
Αετός Ρ. – Ολυμπιακός Π.
Καλάβρυτα – Παν./Αχιλλέας
Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αχιλλέας Καμ. – Αστέρας Λ.
Αβυθος – Αργυρά
Αίας Π. – Δαβουρλής
Ολυμπιακός Π. – Θύελλα Αιγ.
Παν./Αχιλλέας – ΑΕ Αρόης
ΑΕ Αιγίου – Αετός Ρ.
Πάτρα 2005 – Καλάβρυτα
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αβυθος – Αχιλλέας Καμ.
Αστέρας Λ. – Αίας Π.
Αργυρά – Ολυμπιακός Π.
Δαβουρλής – Παν./Αχιλλέας
Θύελλα Αιγ. – ΑΕ Αιγίου
ΑΕ Αρόης – Πάτρα 2005
Αετός Ρ. – Καλάβρυτα
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αχιλλέας Καμ. – Αίας Π.
Ολυμπιακός Π. – Αβυθος
Παν./Αχιλλέας – Αστέρας Λ.
ΑΕ Αιγίου – Αργυρά
Πάτρα 2005 – Δαβουρλής
Καλάβρυτα – Θύελλα Αιγ.
Αετός Ρ. – ΑΕ Αρόης
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιακός Π. – Αχιλλέας Καμ.
Αίας Π. – Παν./Αχιλλέας
Αβυθος – ΑΕ Αιγίου
Αστέρας Λ. – Πάτρα 2005
Αργυρά – Καλάβρυτα
Δαβουρλής – Αετός Ρ.
Θύελλα Αιγ. -ΑΕ Αρόης
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αχιλλέας Καμ. – Παν./Αχιλλέας
ΑΕ Αιγίου – Ολυμπιακός Π.
Πάτρα 2005 – Αίας Π.
Καλάβρυτα – Αβυθος
Αετός Ρ. – Αστέρας Λ.
ΑΕ Αρόης – Αργυρά
Δαβουρλής – Θύελλα Αιγ.
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ Αιγίου – Αχιλλέας Καμ.
Παν./Αχιλλέας – Πάτρα 2005
Ολυμπιακός Π. – Καλάβρυτα
Αίας Π. – Αετός Ρ.
Αβυθος – ΑΕ Αρόης
Αστέρας Λ. – Θύελλα Αιγ.
Αργυρά – Δαβουρλής
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αχιλλέας Καμ. – Πάτρα 2005
Καλάβρυτα – ΑΕ Αιγίου
Αετός Ρ. – Παν./Αχιλλέας
ΑΕ Αρόης – Ολυμπιακός Π.
Θύελλα Αιγ. – Αίας Π.
Δαβουρλής – Αβυθος
Αστέρας Λ. – Αργυρά
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καλάβρυτα – Αχιλλέας Καμ.
Πάτρα 2005 – Αετός Ρ.
ΑΕ Αιγίου – ΑΕ Αρόης
Παν./Αχιλλέας – Θύελλα Αιγ.
Ολυμπιακός Π. – Δαβουρλής
Αίας Π. – Αργυρά
Αβυθος – Αστέρας Λ.
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αχιλλέας Καμ. – Αετός Ρ.
ΑΕ Αρόης – Καλάβρυτα
Θύελλα Αιγ. – Πάτρα 2005
Δαβουρλής – ΑΕ Αιγίου
Αργυρά – Παν./Αχιλλέας
Αστέρας Λ. – Ολυμπιακός Π.
Αίας Π. – Αβυθος
* Οι αγώνες του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα.
