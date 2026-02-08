Το «σφηνάκι ελαιόλαδο» το πρωί: Μόδα ή πραγματικά οφέλη για την υγεία;

Μια νέα τάση ευεξίας «κατακλύζει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: η κατανάλωση ενός σφηνάκι εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου κάθε πρωί με άδειο στομάχι. Οι υποστηρικτές της τάσης ισχυρίζονται ότι η συνήθεια αυξάνει την ενέργεια, περιορίζει τις λιγούρες, βελτιώνει την πέψη και ενισχύει την υγεία δέρματος και μαλλιών.

Γιατί το ελαιόλαδο θεωρείται «υγρό χρυσάφι»

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά – ιδιαίτερα ελαϊκό οξύ – και αντιοξειδωτικά όπως πολυφαινόλες, βιταμίνη Ε και ελαιοκανθάλη. Αυτά τα συστατικά μπορούν να μειώσουν φλεγμονές, να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή υγεία και να προστατεύσουν από χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιοπάθειες και άνοια. Ορισμένες μελέτες μάλιστα υποδηλώνουν ότι οι πολυφαινόλες μπορεί να έχουν ήπια αναλγητική δράση.

Πιθανά οφέλη από την κατανάλωση ελαιόλαδου:

Καρδιαγγειακή υγεία: Μείωση της LDL «κακής» χοληστερόλης.

Εντερική υγεία: Προαγωγή ωφέλιμων βακτηρίων και μείωση φουσκώματος.

Αντιφλεγμονώδης δράση: Καταπολέμηση φλεγμονών σε όλο το σώμα.

Κορεσμός: Μείωση αισθήματος πείνας για μεγαλύτερο διάστημα.

Ωστόσο, το ελαιόλαδο είναι υψηλό σε θερμίδες: δύο κουταλιές της σούπας περιέχουν περίπου 238 θερμίδες και 28 γραμμάρια λίπους.

Το πείραμα των δύο εβδομάδων

Η δημοσιογράφος Lynsey Hope από το Women’s Health δοκίμασε το σφηνάκι ελαιόλαδο για δύο εβδομάδες:

Πρώτη εβδομάδα (με άδειο στομάχι): Ναυτία, ζάλη και δυσκολία στις προπονήσεις, ενώ οι λιγούρες για ξηρά τρόφιμα αυξήθηκαν.

Δεύτερη εβδομάδα (μετά το πρωινό): Η ναυτία εξαφανίστηκε, η πέψη βελτιώθηκε, η ενέργεια αυξήθηκε και οι λιγούρες μειώθηκαν. Παρατήρησε επίσης βελτίωση στο δέρμα και τα μαλλιά, χωρίς αύξηση βάρους, και πιθανή ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Τι λένε οι ειδικοί

Οι διαιτολόγοι τονίζουν ότι το ελαιόλαδο είναι ασφαλές σε μέτριες ποσότητες και ότι η ποιότητα έχει σημασία: το εξαιρετικό παρθένο περιέχει τα περισσότερα ευεργετικά συστατικά. Δεν είναι απαραίτητο να το πίνετε σκέτο· η χρήση του σε σαλάτες, λαχανικά ή μαζί με ελιές προσφέρει τα ίδια οφέλη, με πρόσθετα θρεπτικά στοιχεία και περισσότερη απόλαυση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



