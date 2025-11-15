Το σκυλί που “έριξε” το πούλμαν: 14 τραυματίες στο Βελεστίνο – Ο οδηγός απέφυγε το ζώο και βγήκε από τον δρόμο

Μια βόλτα προσκυνήματος κατέληξε σε τρομακτική περιπέτεια για 30 γυναίκες από τη Λάρισα, όταν το τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στο Βελεστίνο Μαγνησίας, επειδή ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει έναν σκύλο που διέσχιζε τον δρόμο.

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 16:00, στο 13ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Βόλου – Λάρισας, όταν το πούλμαν βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε χαντάκι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός έκανε απότομους ελιγμούς για να μην τραυματίσει το ζώο, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί.

Μία από τις επιβάτισσες περιέγραψε: «Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Χτυπήσαμε από τα σπασμένα τζάμια, έγινε πανικός».

Παρά την ένταση, καμία γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Δεκατέσσερις επιβάτισσες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με θλάσεις και ελαφρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιπες βγήκαν σώες χάρη στην ψυχραιμία του οδηγού, ο οποίος τις απεγκλώβισε μία προς μία.

«Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μία-μία από το πούλμαν με προσοχή. Έχει καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα», είπαν χαρακτηριστικά.

Παρά το σοκ, οι γυναίκες δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τις εκδρομές τους, λέγοντας με χιούμορ πως το επόμενο προσκύνημα «θα γίνει πάση θυσία – αλλά χωρίς ελιγμούς».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



