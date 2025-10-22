Το στοίχημα του τουρισμού

Για χρόνια ακούμε ότι η Πάτρα απουσιάζει από τον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μια σταδιακή αύξηση της επισκεψιμότητας στα ξενοδοχεία της πόλης, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η Πάτρα δεν έγινε ξαφνικά Μύκονος, ούτε Ιωάννινα, όμως διαθέτει τα δικά της πλεονεκτήματα: την εγγύτητα με την Αρχαία Ολυμπία, τα Καλάβρυτα και μια σειρά από πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα.

Το ζητούμενο είναι η ύπαρξη ενός ενιαίου σχεδίου τουριστικής ταυτότητας και συντονισμένων δράσεων προβολής, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των υποδομών.

Αν οι τοπικοί φορείς κινηθούν με στρατηγική, η Πάτρα μπορεί να κερδίσει το χαμένο στοίχημα του τουρισμού.