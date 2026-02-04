Το συγκλονιστικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο: «Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι», ΒΙΝΤΕΟ

Σημείωσε ότι επηρεάζει αμέτρητες ζωές, όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών, των φίλων και των φροντιστών που στέκονται δίπλα τους

04 Φεβ. 2026 20:59
Pelop News

Στη Βρετανία η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους ανθρώπους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο, τονίζοντας ότι «δεν είναι μόνοι», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, περιέγραψε την ασθένεια ως μια πορεία που περιλαμβάνει «στιγμές φόβου και εξάντλησης», αλλά και «στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς ανθρώπινης σύνδεσης».

«Την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι αντιμετωπίζουν μια διάγνωση καρκίνου, βρίσκονται σε θεραπεία ή προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους προς την ανάρρωση» ανέφερε. Όπως σημείωσε, ο καρκίνος επηρεάζει αμέτρητες ζωές, όχι μόνο των ασθενών, αλλά και των οικογενειών, των φίλων και των φροντιστών που στέκονται δίπλα τους.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας υπογράμμισε ότι: «Υπάρχουν στιγμές φόβου και εξάντλησης. Υπάρχουν όμως και στιγμές δύναμης, καλοσύνης και βαθιάς σύνδεσης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της φροντίδας, της κατανόησης και της ελπίδας.

Κλείνοντας το μήνυμά της, απηύθυνε λόγια ενθάρρυνσης σε όσους δοκιμάζονται, λέγοντας: «Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».

