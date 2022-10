Το TEDxPatras ξετυλίγει το κουκούλι της μεταμόρφωσης

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου το TEDxPatras επιστρέφει με μια πρόκληση για όλους και τον καθένα μας ξεχωριστά. Το κόκκινο χαλί στρώνεται στην κεντρική σκηνή του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, οι προβολείς ανάβουν και τα πάντα γύρω παίρνουν μια νέα μορφή, αποκτούν νέες αφετηρίες και καταλήγουν σε απροσδόκητα μονοπάτια.

H δυναμική επιστροφή του TEDxPatras για το 2022 μας καλεί να κάνουμε μια άσκηση γύρω και μέσα μας, ένα ταξίδι για να συνειδητοποιήσουμε ότι το μονοπάτι που ακολουθούμε είναι συνυφασμένο με την αλλαγή, ότι είναι η ίδια η πολυπόθητη μεταμόρφωση.

Δώδεκα κεντρικοί ομιλητές, 85 πολύτιμοι συνεργάτες και υποστηρικτές, αξέχαστα performances, βιωματικά εργαστήρια, παιχνίδια που φτάνουν την αδρεναλίνη στα ύψη, μοναδικά ταξίδια γευσιγνωσίας και ομιλητές με ξεχωριστές ιστορίες, προσωπικές αλήθειες και βιώματα, μας υπόσχονται μια ημέρα που θα μας φέρει λίγο πιο κοντά στον εαυτό μας και κάθε εκδοχή του και όλους τους άλλους, ένα Σάββατο γεμάτο ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν.

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα;

Ας γνωρίσουμε τις ομιλήτριες και τους ομιλητές που θα μας καθοδηγήσουν στα συχνά δύσβατα και σκοτεινά μονοπάτια της μεταμόρφωσης.

H Κατερίνα Κωστούλα είναι Διευθύνων Σύμβουλος Επαγγελματικής καθοδήγησης (Executive coach) και ιδρύτρια της εταιρείας “The Leaderpath”, μέσω της οποίας έχει συνεισφέρει σημαντικά και δημιουργικά στην κατανόηση της επιχειρηματικής διοίκησης. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Παγκόσμια Διευθύντρια Επιχειρήσεων (Global Business Leader) της Google, ενώ παράλληλα έχει υπάρξει καταξιωμένη εκπαιδεύτρια επαγγελματικής καθοδήγησης διευθυντών, ομάδων και εταιριών, μερικές εκ των οποίων οι Google, Amazon, Vodafone, Workable. Στο φετινό TEDxPatras η Κατερίνα θα μας μιλήσει για το πώς η επιθυμία επίτευξης επαγγελματικων στόχων μεταμορφώνει τις ανάγκες και τα συναισθήματά μας προς όφελος του ατόμου και της ανάδειξης των πραγματικών στόχων.

Πώς η αρχιτεκτονική, έχει τη δύναμη να γίνει ο καταλύτης κάθε αλλαγής; Ο Δημήτρης Γουρδούκης είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Master στην Αρχιτεκτονική από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Washington University in St Louis και Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το ΑΠΘ. Έχει εκτεταμένη διδακτική εμπειρία στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, ενώ έχει διδάξει παλαιότερα στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Washington University. Είναι μέρος της διδακτικής ομάδας και βασικός συντελεστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό” από την αρχή της ίδρυσής του το 2015. Παράλληλα, είναι δημιουργός του αρχιτεκτονικού γραφείου ‘object-e architecture’ με επανειλημμένες διακρίσεις σε διεθνείς και εθνικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Είναι κάτοχος του βραβείου καλύτερης μελέτης των Ελληνικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής του 2020, ενώ το αρχιτεκτονικό του έργο έχει δημοσιευθεί και εκτεθεί εκτεταμένα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ο Guy Krief, ξεκίνησε τη μακρόχρονη καριέρα του με ένα μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Ψυχολογία απ’ το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Πέρασε στον χώρο της τεχνολογίας ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κινητής τεχνολογίας Upstream, όπου στη συνέχεια παρέμεινε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Convert Group. Έγινε συνιδρυτής της εταιρείας τεχνολογικού μάρκετινγκ Persado, η οποία θεωρείται βάσει του CNBC’s Disruptor 50, η επόμενη γενιά του Silicon Valley και της πλατφόρμας αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικής ευελιξίας, Bryq. Παράλληλα, έχει επενδύσει σε μια σειρά άλλων εταιρειών τεχνολογίας και στο βραβευμένο με Michelin εστιατόριο Nolan. Τέλος, έχει γράψει και πρωταγωνιστήσει στη δική του τηλεοπτική σειρά, ενώ έχει υπάρξει παρουσιαστής πολλών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών.

Η Olivia Gambelin, είναι ηθικολόγος τεχνητής νοημοσύνης, ιδρύτρια του “Ethical Intelligence” και ειδικεύεται στην πρακτική εφαρμογή της ηθικής, στην τεχνολογική καινοτομία. Με καταγωγή από Silicon Valley, η Olivia ξεκίνησε δουλεύοντας στην ψηφιακή στρατηγική τεχνολογικών νεοσύστατων επιχειρήσεων. Μετά την αποφοίτηση της από το Baylor University με πτυχίο στη φιλοσοφία και την επιχειρηματικότητα, ξεκίνησε το ταξίδι της προς τις Βρυξέλλες, προκειμένου να διευρύνει το δίκτυο της σαν ερευνητρια του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR) και του απορρήτου δεδομένων. Η εμπειρία της αυτή, την ώθησε να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και να αποκτήσει ένα μεταπτυχιακό περί ηθικής στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πανεπιστήμιο του Εδινβούργου. Κατά την παραμονή της στη Σκωτία, έγινε συνιδρυτρια το Beneficial AI Society (BAIS) και ολοκλήρωσε τη διατριβή της στην ηθική ευθύνη των αυτόνομων οχημάτων.

Ο Εκουαδοριανός Javier Pérez Estrella, επίσης, γνωστός ως cintascotch, είναι ένας πρωτοποριακός ψηφιακός καλλιτέχνης που μεταμορφώνει στοιχεία και αντικείμενα της καθημερινότητας με την τεχνική καρέ-καρέ και με δημιουργικές μινιμαλιστικές εικονογραφήσεις, δίνοντας μια νέα διάσταση στην αντίληψη των πραγμάτων. Το “Instagram Experiments” έχει καταστήσει τον Javier ως ένα από τους πιο αναγνωρισμένους ψηφιακούς καλλιτέχνες της εποχής μας. Είναι συνεργάτης του πρακτορείου “Cafeína” που εξειδικεύεται στο ψηφιακό επιχειρηματικό μάρκετινγκ. Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με διεθνείς εμπορικές εταιρείες όπως Samsung, Santillana, Shutterstock, Volkswagen, και National Geographic. Του έχουν απονεμηθεί πολυάριθμα παγκόσμια βραβεία στον χώρο της εικονογράφησης και δημιουργίας αφίσας σε διαγωνισμούς όπως οι IMMA5 Motion 2022, Lux Awards, Pictoline Illustration Biennial 2020 και LAD Awards 2021. Το σύνθημα του είναι “Να δημιουργείς κάθε μέρα, ανεξάρτητα από τις ικανότητές σου!”.

Η μάθηση σημαίνει αλλαγή, και κατά συνέπεια μεταμόρφωση. Ο Σπύρος Σούλης μετράει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με οργανισμούς, για την εξασφάλιση πρόσβασης και ποιοτικής εκπαίδευσης σε διαφορετικές κατηγορίες μαθητευόμενων. Εργάζεται ως καθηγητής και συντονιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος “Καινοτόμος Σχεδιασμός Μάθησης” του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Queensland και εστιάζει στις νέες προσεγγίσεις για τη χρήση του διαδικτύου. Οι ικανότητές του στη διαχείριση έργων τον έχουν βοηθήσει στην οργάνωση και διαχείριση της πιο επιτυχημένης αποστολής στην ιστορία της ελληνικής ορειβασίας – την ανάβαση στο Έβερεστ. Μεταξύ άλλων, έχει εργασιακή εμπειρία από το Royal Melbourne Institute of Technology, αρχικά ως εκπαιδευτικός, συντονιστής προγραμμάτων Νεολαίας και Κοινοτικών Υπηρεσιών και στον σχεδιασμό ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην συνέχεια ανέλαβε τη διαχείριση και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου.

Η καινοτομία είναι το κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία και η εκμάθηση της είναι αναγκαία! Ο Αντώνης Κασάνο είναι γνωστός στην αγορά Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως Ειδικός Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφορική. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στις Τεχνολογίες Υποδομής, συνδυάζει τις γνώσεις του με την ηγεσία των δραστηριοτήτων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Έρευνας και Καινοτομίας της Uni Systems και της Quest Group και στοχεύει στην συνεχή αναβάθμιση της καινοτομίας εξερευνώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και θεσμοθετώντας για τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών.

Η τέχνη δύναται να προκαλέσει τη μεταμόρφωση ατόμων, κοινοτήτων, ιδεολογιών και πεποιθήσεων. Η Άρτεμις Μπαλτογιάννη είναι σύμβουλος τέχνης, επιμελήτρια εκθέσεων και ιδρύτρια του εκθεσιακού χώρου “The Intermission” στον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχει οργανώσει πολυάριθμες παρουσιάσεις έργων τέχνης εντός και εκτός Ελλάδας.. Έχει διατελέσει διευθύντρια στο Venus over Manhattan στη Νέα Υόρκη, και σύμβουλος τέχνης στο Paul McCabe Fine Art στη Νέα Υόρκη και στο στούντιο της καλλιτέχνιδας Elizabeth Peyton.

Angelo Tsarouchas …ένα όνομα που για πολλούς δεν χρειάζεται συστάσεις, μόνο χαμόγελο! Ο Άγγελος Τσαρούχας είναι Ελληνο-Καναδός ηθοποιός με καταγωγή από την Λακωνία. Πολυβραβευμένος ηθοποιός, παραγωγός, κωμικός και ανθρωπιστής. Διαθέτει μια κινηματογραφική εμπειρία πάνω από τρεις δεκαετίες καθώς πήρε μέρος σε αμέτρητες ταινίες στη μεγάλη οθόνη δίπλα στους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Είναι παγκοσμίως γνωστός για τις κωμικές stand-up παραστάσεις του, όπου σατυρίζει έντονα την αγαπημένη του Ελλάδα και τις οικογενειακές συνήθειες! Αν και στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα εργαζόταν ως ταξιδιωτικός πράκτορας, σύντομα άλλαξε κατεύθυνση και τελικά έφτασε να διαθέτει δική του κωμική εκπομπή που προβάλλεται σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τη σειρά podcast “The Funny Greek” με διάσημους καλεσμένους.

Πώς μια ισχυρή θεραπευτική σχέση διευκολύνει τη διαδικασία μεταμόρφωσης για αυτογνωσία και εξέλιξη; Η Alexis Powell-Howard είναι Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρύτρια της πολυβραβευμένης θεραπευτικής επιχείρησης ψυχικής υγείας και ευεξίας, Fortis Therapy & Training. Ως διαπιστευμένη ψυχοθεραπεύτρια παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες, προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, σχολεία, τοπικές αρχές και ιδιώτες ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασιών με ειδικούς επαγγελματίες για να παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συναισθηματικής ευεξίας. H Alexis συμμετέχει τακτικά σε συνέδρια και σεμινάρια και παρουσιάζει το podcast Keeping the Peace για τον Oscar Kilo, της Εθνικής Υπηρεσίας Ευημερίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Μαρία Πολύζου είναι καταξιωμένη αθλήτρια, κάτοχος του ρεκόρ Ελλάδας στο μαραθώνιο δρόμο και η πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε σε μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Ατλάντα το 1996. Είναι η μοναδική γυναίκα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα που κατάφερε να επαναλάβει τον Φειδιππίδειο Άθλο. Σε επτά ημέρες διένυσε 524 χιλιόμετρα, απόσταση που αντιστοιχεί περίπου σε 13 μαραθωνίους (42 χλμ). Μεταξύ άλλων, έχει ανακηρυχθεί πρέσβειρα του Μαραθωνίου Δρόμου, είναι προπονήτρια μεγάλων αποστάσεων, συγγραφέας και συνδράμει ενεργά για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού και κατά της βίας ενάντια των γυναικών.

O Νορβηγός Børge Ousland είναι εξερευνητής, φωτογράφος, συγγραφέας και ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε μόνος του την Ανταρκτική. Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με καταδύσεις βαθέων υδάτων στη Βόρεια Θάλασσα, ενώ στη συνέχεια αφιέρωσε τη ζωή του στην εξερεύνηση. Σύμφωνα με το National Geographic θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων πολικών εξερευνητών της εποχής μας. Έχοντας διασχίσει μερικές από τις πιο δύσκολες διαδρομές της Γης, μόνος στις πλείστες των περιπτώσεων, ο Børge αποδεικνύει πανηγυρικά ότι είναι εφικτό να πετύχουμε το «αδύνατο». Ο αυστηρός σχεδιασμός, η αψήφιση του φόβου και η εύρεση κινήτρων ακόμη και στις πιο φαινομενικά απελπιστικές στιγμές, είναι από τα συστατικά που τον έχουν οδηγήσει επανειλημμένα στην επιτυχία.

Η ημέρα θα πλαισιωθεί με υπέροχους ήχους και συναισθήματα των:

Οι Cantistoria band, μέσω του λόγου και της μουσικής τους, διασχίζουν γεωγραφικά και χρονικά, ένα νοητό ταξίδι απ’ τη μεσαιωνική Ευρώπη με τις καντάδες, ως την Αμερική με τα blues και τις folk μπαλάντες. Οι «τραγουδιστές ιστορίες» τους, αγκαλιάζουν θερμά λαϊκές παραδόσεις και προσεγγίζουν τις ίδιες διαχρονικές, αέναες, πανανθρώπινες αγωνίες, που δεν ορίζονται από συγκεκριμένα χρονικά, τοπικά, γλωσσικά και υφολογικά πλαίσια. Αποτελούνται από τους:

Σοφία Ραφτούλη (ακορντεόν/τραγούδι)

Κωνσταντίνο Γιωτσόπουλο (ακουστική/ηλεκτρική κιθάρα)

Γιώργο Παπαγεωργίου (λαούτο/μαντολίνο)

Γιώργο Μπαράκο (κρουστά)

Η Χορωδία “Cantelena” Πάτρας ιδρύθηκε το 2016 από τη σημερινή της διευθύντρια, Ελένη Παπαδοπούλου-Αραβαντινού. Αποτελείται από τα τμήματα: Προχορωδία-Junior, Παιδική, Νεανική-Γυναικεία και Μικτή Χορωδία. Το ρεπερτόριο της χορωδίας περιλαμβάνει πρωτότυπα έργα και διασκευές από τη σύγχρονη χορωδιακή μουσική. Η χορωδία από τη δημιουργία της, έχει χαράξει μία σπουδαία πορεία με πολλές συναυλίες ετησίως, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιγραμματικά, η χορωδία έχει συμμετάσχει στο “18o Πασχαλινό Φεστιβάλ Μόσχας”, στη Ρωσία (2019), μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρωσίας, στο “2ο Leonardo Da Vinci International Choral Festival”, στη Φλωρεντία της Ιταλίας (2018), στο οποίο τιμήθηκε με ασημένιο μετάλλιο. Έχει, επίσης, λάβει μέρος στο “2nd International Festival and Competition Kalamata’s” της INTERKULTUR (2017), όπου τιμήθηκε με τρία χρυσά μετάλλια, ενώ το γυναικείο τμήμα αναδείχθηκε Category Winner συμμετέχοντας στο Grand Prix του διαγωνισμού. Συμμετείχε στο Διεθνές Πασχαλινό Φεστιβάλ Σόφιας, στη Βουλγαρία (2017). Η χορωδία είχε επιλεχθεί να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στους “11ους Παγκόσμιους Αγώνες Χορωδιών” τον Ιούλιο του 2020 στο Βέλγιο αλλά λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση.

Ο παρουσιαστής του TEDxPatras 2022 θα είναι ο Γιάννης Σαρακατσάνης. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να σπουδάσει μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, κατάφερε να σπουδάσει υποκριτική στο «Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας» και σωματικό θέατρο στο “School of Physical Theatre” στο Λονδίνο. Το 2004 ίδρυσε τη θεατρική ομάδα AbOvo, με γνωστότερα έργα τους τα: «Εκεί, εκεί στην Κόλαση», «Μαμά Ελλάδα 2», «Το Ίδρυμα» και «Ο Πλανήτης» με το οποίο κέρδισαν και το πρώτο βραβείο στο BE Festival του Birmingham, το 2010. Από το 2008 μέχρι το 2019 υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ νεανικού θεάτρου: Bob Theatre Festival. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 θεατρικά έργα ως ηθοποιός, σκηνοθέτης ή συγγραφέας και έχει προταθεί δύο φορές για βραβείο “Κουν”, μία για βραβείο “Αθηνοράματος” αλλά ακόμα δεν έχει κερδίσει τίποτα… Παράλληλα κάνει αυτοσχεδιασμό, stand up comedy, σεμινάρια υποκριτικής και από το 2020, έχει και ένα επιτυχημένο κανάλι στο YouTube στο οποίο εξετάζει, πάντα χιουμοριστικά, θέματα φιλοσοφίας, ψυχολογίας και επιστήμης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο 2022.tedxpatras.com.