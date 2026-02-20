Το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της στη Μητρόπολη Αθηνών

Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού τελείται η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου από το πρωί της Παρασκευής η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες, πολιτικούς και εκπροσώπους φορέων να την αποχαιρετήσουν.

Το φέρετρο, καλυμμένο με τις σημαίες της Ελλάδας και της Γαλλίας, συμβολίζει τη στενή σχέση της με τις δύο χώρες, καθώς η επιστημονική και ακαδημαϊκή της πορεία συνδέθηκε βαθιά τόσο με την Ελλάδα όσο και με τη Γαλλία. Επικήδειο αναμένεται να εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ η κηδεία πραγματοποιείται δημοσία δαπάνη, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά της στον πολιτισμό και την επιστήμη.

Η παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, πανεπιστημιακών και πλήθους πολιτών υπογραμμίζει το αποτύπωμα που άφησε η σπουδαία ιστορικός. Δηλώσεις ανθρώπων της πολιτικής και της επιστημονικής κοινότητας κάνουν λόγο για μια προσωπικότητα που συνέβαλε καθοριστικά στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας και στη διεθνή προβολή της ελληνικής επιστημονικής σκέψης.

Γεννημένη στην Αθήνα από μικρασιατική οικογένεια, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών πριν μεταβεί στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές. Εκεί εξελίχθηκε ακαδημαϊκά στο CNRS και στη Σορβόννη, αποκτώντας διεθνή αναγνώριση για το έργο της γύρω από τη βυζαντινή ιστορία και τον μεσογειακό κόσμο.

Το 1976 εξελέγη πρύτανης του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το συγκεκριμένο αξίωμα. Παράλληλα, ανέλαβε σημαντικές θέσεις σε επιστημονικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, συμμετέχοντας ενεργά στον δημόσιο διάλογο τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα.

Η παρακαταθήκη της, όπως επισημαίνουν συνεργάτες και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, συνδέεται όχι μόνο με το επιστημονικό της έργο αλλά και με τη συμβολή της στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς, αφήνοντας ένα διαρκές αποτύπωμα στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών.

