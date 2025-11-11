Το «τερμάτισε» η Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε ως πυροσβέστης, λιμενικός, νοσοκόμα, αγρότισσα

Το πρόγραμμα του κόμματος, με κυρίαρχο σύνθημα «Ο άνθρωπος μπροστά», παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας 10/11/2025, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Μαζί με την «ψηφιακή Ζωή» παρουσίασε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας

Στην παρουσίαση, με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε τον εαυτό της, ως πυροσβέστη, λιμενικό, δικαστή, νοσοκόμα, δασκάλα, αγρότισσα, στρατιωτικό, αρχαία Ελληνίδα και πολλά άλλα, ανάλογα με το θέμα που παρουσιαζόταν.

«Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ένα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας. Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη» τόνισε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Οι εικόνες με τις ΑΙ εκδοχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου

