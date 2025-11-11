Κωνσταντοπούλου: Μαζί με την «ψηφιακή Ζωή» παρουσίασε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας

Με κεντρικό μήνυμα «Ο άνθρωπος μπροστά», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος τη Δευτέρα 10/11 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από τη «ψηφιακή Ζωή», ένα εικονικό μοντέλο της ίδιας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πρωτοποριακή» και τόνισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας «βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο». Όπως είπε, «ένα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 προσωπικοτήτων από το εξωτερικό και 150 από την Ελλάδα».

Η πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε πως «το πρόγραμμά μας γράφει ιστορία» και ότι από την επόμενη ημέρα «θα ζυμώνεται με τον κόσμο».

Οι βασικές θεματικές ενότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως:

Οικονομία – Χρέος

Περιβάλλον – Ενέργεια – Νερό

Αγροτική ανάπτυξη και πρωτογενής τομέας

Υγεία – Παιδεία – Στέγη – Εργασία

Πολιτική προστασία και ανθρώπινη ζωή

Δικαιώματα των ζώων

Γυναίκες – Ισότητα – Ανθρώπινα δικαιώματα

Πολιτισμός – Τέχνες – Ενημέρωση – Ελευθερία του Τύπου

Εξωτερική πολιτική – Ειρήνη – Διεθνείς οργανισμοί

Αυτοδιοίκηση – Αποκέντρωση – Νησιωτικότητα

Μεταξύ των ειδικών θεμάτων που περιλαμβάνονται είναι:

το νέο εκλογικό σύστημα, η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, οι γερμανικές οφειλές, η διασπορά, η οδική ασφάλεια και η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους.

Οι στόχοι της Πλεύσης Ελευθερίας

Όπως τονίζει το κόμμα, το πρόγραμμα είναι «ανοιχτό, συμμετοχικό και εξελισσόμενο», με σκοπό:

την ενίσχυση της δημοκρατίας και της διαφάνειας,

την προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών,

την κοινωνική δικαιοσύνη και απαλλαγή από τα παράνομα χρέη,

την ενίσχυση της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού,

την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων,

και τη δημόσια λογοδοσία σε όλη τη λειτουργία της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η δέσμευσή μας είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας στην πράξη, με τη συμμετοχή της κοινωνίας», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



