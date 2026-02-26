«Όχι» σε παράταση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Εξεταστική κλείνει με πολιτική σύγκρουση και βαριές αιχμές

Με οριακή πλειοψηφία η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε να μην παρατείνει τις εργασίες της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει σε υψηλούς τόνους.

«Όχι» σε παράταση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Εξεταστική κλείνει με πολιτική σύγκρουση και βαριές αιχμές
26 Φεβ. 2026 12:33
Pelop News

Με 17 ψήφους έναντι 13 απορρίφθηκε το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για παράταση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέλιξη που πυροδότησε νέα πολιτική ένταση.

Οι βουλευτές της μειοψηφίας είχαν ζητήσει να συνεχιστούν οι διαδικασίες ώστε να εξεταστούν κατ’ αντιπαράσταση μάρτυρες, να κληθούν επιπλέον πρόσωπα και να αναμένονται ενδεχόμενα νέα στοιχεία, δεδομένου ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή, Μακάριος Λαζαρίδης, αιτιολόγησε την απόφαση σημειώνοντας ότι τόσο η OLAF όσο και η ελληνική και ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τυχόν νέα στοιχεία. Όπως υποστήριξε, η συνέχιση των εργασιών δεν δικαιολογείται και αποσκοπεί κυρίως στη διατήρηση πολιτικής έντασης γύρω από το θέμα.

Ο ίδιος είχε επισημάνει νωρίτερα ότι η κυβερνητική πλευρά επέλεξε εξαρχής την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς περιορισμούς σε χρόνο ή μάρτυρες, υποστηρίζοντας πως από τις καταθέσεις δεν προέκυψαν ενδείξεις ποινικής ευθύνης υπουργών. Σύμφωνα με το πόρισμα της ΝΔ, οι δυσλειτουργίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ κρίνονται διαχρονικές και συνδέονται με διοικητικές αδυναμίες, ελλείψεις ελέγχων και προβλήματα οργάνωσης που εκτείνονται σε διαφορετικές κυβερνητικές περιόδους.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και ότι η Δικαιοσύνη θα συνεχίσει όπου απαιτείται, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια στον Οργανισμό.

Αντίθετα, κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξαν ότι το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να κλείσει γρήγορα την υπόθεση χωρίς να εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες και στοιχεία, ενώ βουλευτές του ΚΚΕ μίλησαν επίσης για μεθοδεύσεις αποφυγής ουσιαστικής διερεύνησης.

Το πολιτικό σκηνικό γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει φορτισμένο, με την αντιπαράθεση να μεταφέρεται πλέον τόσο στη Δικαιοσύνη όσο και στο πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης.

